Belföld

Tragédia: halálos baleset Kelet-Magyarországon

24.hu
2026. 05. 30. 16:01

Egy traktor és egy autó ütközött a 36-os főúton Tiszavasvári és Nagycserkesz között, a járművek kigyulladtak, a baleset miatt a főutat lezárták – közölte a katasztrófavédelem szombat délután. Az Országos Mentőszolgálat szóvivője az MTI-t arról tájékoztatta, hogy a balesetben érintett gépkocsi sofőrje meghalt.

Győrfi Pál hozzátette: a traktor vezetője mellkasi sérülést szenvedett, a karja pedig megégett. A sérültet a Debrecenből érkező mentőhelikopter a nyíregyházi kórházba vitte.

A katasztrófavédelem korábban azt írta, hogy a tiszavasvári önkormányzati tűzoltók fékezték meg a lángokat. A traktor vezetőjéhez mentő érkezett, a személykocsi sofőrjét oltás közben találták meg az autóban.

