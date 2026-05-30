A románok is meggyászolták Apponyi Albert halálát

Az 1846. május 29-én született gróf Apponyi Albertnek úgy apai, mint anyai ágon felvidéki nemesi felmenői voltak. Apja, gróf Apponyi György Pozsonyban született, de a család hagyományos birtokközpontja Nyitra vármegye területén volt. Anyja, Sztáray Júlia egy ősi zempléni nemesi család sarja. Apponyi György pályafutása során több magas pozíciót is betöltött: volt főkancellár, országbíró, a Magyar Királyság Főrendiházának elnöke. Mivel az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc alatt is végig az uralkodóhoz maradt lojális, ez később kifejezetten segítette karrierjét. A Habsburg-házhoz való feltétlen hűség később Albert pályafutását is jellemezte: az első világháborút követően titokban szerepet játszott IV. Károly király – sikertelen – visszatérésének előkészítésében és a Habsburg-ház negyedik, egyben utolsó trónfosztását is vehemensen ellenezte.

Ferenc József is kikérte a véleményét

Tanulmányait a kalksburgi jezsuitáknál kezdte meg, Alsó-Ausztriában, majd Pesten és Bécsben jogot tanult. Bár tökéletesen beszélt németül, anyanyelve a magyar volt, és a magyar kultúrközösséghez tartozónak tekintette magát. 1868–1870 között hosszabb tanulmányutat tett Nagy-Britanniában, Franciaországban és Németországban. A német mellett a francia, az angol és az olasz nyelvet is elsajátította, sőt önszorgalomból a klasszikus latin és görög nyelvet is sajátjává tette, az ókori szerzőket eredeti nyelven olvasta. Franciaországi tartózkodása alatt megismerkedett több francia arisztokratával, akiknek hatására politikai világnézete a konzervatív társadalomfilozófia irányába mozdult el.

Visszaemlékezéseiben első politikai „megbízásának” egy 1860-as években történt esetet tekintett, amikor Deák Ferenc társaságában részt vett egy dalmáciai küldöttséggel folytatott tanácskozáson mint olasz nyelvű tolmács. Első alkalommal 1872-ben választották meg képviselőnek a Deák-párt színeiben, a szentendrei választókerületben. Innentől kezdve lényegében haláláig tagja volt a mindenkori magyar törvényhozásnak. Visszaemlékezése szerint:

Mindenki bizonyos kíváncsisággal fogadott, de kevesen rokonszenvvel. A baloldal a konzervatív ivadékot látta bennem, a liberális Deák-pártiak egy ultramontán akció képviselőjét.

Hamar kiderült azonban, hogy kiváló szónoki képességekkel rendelkezik, ami fokozta az érdeklődést személye iránt.

A dualista időszakban lelkesen vetette bele magát a belpolitikai küzdelmekbe, néhány esetben a véleményét még Ferenc József is kikérte. Az 1890-es évektől leginkább ellenzékben volt, sorra szállt szembe az aktuális kormányokkal. Ádáz küzdelmet folytatott Bánffy Dezső miniszterelnök ellen, aki az 1896-os általános választásokon az erőszak és a korrupció minden eszközét bevetette. Apponyi kíméletlenül ostorozta a visszaéléseket és a közéleti korrupciót, tevékenysége is hozzájárult ahhoz, hogy Bánffy 1899-ben megbukott. 1901–1903 között a Képviselőház elnöke volt, egyben a király titkos tanácsosa, 1903-ban kilépett a Szabadelvű Pártból és újjáalapította a korábban megszűnt Nemzeti Pártot, melynek élén gróf Tisza István kormányának ellenzékét vezette.

A magyar nyelv

1906-ban, egy súlyos belpolitikai válság megoldásaként hatalomra jutott Wekerle Sándor, aki megalakította második kormányát. Ebben a kormányban vállalt Apponyi első ízben miniszteri pozíciót, a kultuszminisztérium élén, mandátumát 1910-ig, a kormány lemondásáig megtartotta. Pozíciójában Apponyi jelentős reformokat vezetett be: rendezte a néptanítók fizetését, szabályozta az állami és felekezeti iskolák jogviszonyait, ingyenessé tette a népoktatást. Legjelentősebb – és egyben legellentmondásosabb – alkotása azonban az 1907-es oktatási törvény volt (a Lex Apponyi).

A törvény, legvitatottabb rendelkezésében, kimondta, hogy Magyarország összes iskolájában, attól függetlenül, hogy állami vagy felekezeti, tanítani kell a magyar nyelvet.

A törvény ezt a következőképpen fogalmazta meg: „Kizárólag nem magyar tanitási nyelvü népiskoláink száma 3248. Ezekben a magyar nyelv csakis mint tantárgy szerepel és mivel ezen iskolák, 65 kivételével, mind felekezetiek, bennök a magyar nyelv tantervét maguk a hitfelekezetek állapitják meg; a tapasztalat azt igazolja, hogy ezen kizárólag nem magyar tannyelvü népiskolák tulnyomó nagy részében a magyar nyelv tanitása csakis a magyar gépies irásra és olvasásra terjed. Az ilyen kizárólag nem magyar tannyelvü felekezeti népiskolákból magyarul beszélni tudó gyermek alig kerülhet ki.”

A törvény a magyarországi nemzetiségek körében elégedetlenséget váltott ki, mert a magyarosítás eszközének tekintették, támogatói viszont a magyar nyelvhasználat elsődlegessé tételének és védelmének eszközét látták benne. Bár az valóban megállapítható, hogy például a magyarországi románok és szerbek esetében kisebb volt az analfabetizmus aránya, mint az „anyaországokban”, ez pedig jelentős mértékben a Lex Apponyira volt visszavezethető, az is tény, hogy Apponyi kultuszminisztersége alatt a nemzetiségi tannyelvű iskolák száma jelentős mértékben csökkent, a nemzetiségi felsőoktatás pedig teljes egészében hiányzott, ami jelentős propaganda-alapanyagot szolgáltatott később a nemzetiségi törekvések számára.

Trianon

Az első világháború kitörését követően kezdeményezésére az ellenzék „fegyvernyugvást” hirdetett Tisza István kormányával szemben, hogy egységesen vészeljék át a válságperiódust. Mikor Tisza István 1917-ben megbukott, az Esterházy-kormányban és az újabb Wekerle-kormányban ismét kultuszminiszter lett. Újabb mandátuma alatt leginkább a román nemzeti oktatás visszaszorításáért küzdött. Károlyi Mihály hatalomra jutását és a fegyverletételt követően nem vállalt több politikai megbízatást, a Tanácsköztársaság alatt pedig menekülni volt kénytelen, ezeket a hónapokat felvidéki birtokán vészelte át (ami a magyar Vörös Hadsereg helyett rövidesen a csehszlovák hadsereg megszállása alá került). Csak Horthy Miklós és a Nemzeti Hadsereg bevonulását követően tért vissza Budapestre, ahol részt vett a politikai hatalomátvétel megszervezésében. Bár egy ideig felmerült, hogy ő alakíthat kormányt, ez végül a nemzeti-konzervatív oldal (papíron Apponyi elvbarátai) ellenállásán megbukott. Mikor Horthyt kormányzóvá választották, egyetlen ellenjelöltje Apponyi Albert volt, aki azonban jelentős szavazatkülönbséggel alulmaradt.

Politikai pályafutásának talán legismertebb epizódja a párizsi béketárgyalásokra kiküldött magyar delegáció vezetése volt. Az antant (és szövetségesei) nem vonták be Magyarországot a béke-előkészítésbe, így Apponyinak és delegációja tagjainak lényegében már kész tényekre kellett válaszolniuk. Az antant képviselőinek körében nem aratott osztatlan lelkesedést a személye, mert feltétlenül németbarát politikusnak tekintették. Az amerikai delegáció vezetője így vélekedett: „Hadd jöjjön. Ez a legjobb módja annak, hogy elveszítse népszerűségét Magyarországon.” Ehhez képest Apponyi 1920. január 16-án, Párizsban egy történelmi jelentőségű beszédet mondott, előbb franciául, majd angolul is összefoglalva, végezetül pedig néhány szót olaszul is hozzáfűzött, a két nép közötti „történelmi barátságra” apellálva. Ebben a következőképpen fogalmazott:

Ha Magyarország abba a helyzetbe állíttatnék, hogy választania kellene ennek a békének elfogadása vagy visszautasítása között, úgy tulajdonképpen arra a kérdésre adna választ: helyes-e öngyilkosnak lenni, nehogy megöljék…

Bár utólag többen kritizálták Apponyi beszédét amiatt, hogy nacionalista volt (az tény, hogy beszédében a magyarországi nemzetiségeket „alacsonyabb kulturális fokon álló fajoknak” nevezte), és egyes értelmezések szerint ez is hozzájárult a magyar békedelegáció sikertelenségéhez, az angol és olasz delegáció vezetőinek visszaemlékezései teljesen más képet festenek a beszéd hatásáról.

A románok is gyászolták

Lloyd George brit miniszterelnök később azt írta, hogy: „Apponyi beszéde szónoki remeklés volt”. Az olasz delegációt vezető Francesco Nitti pedig a következőképpen emlékezett vissza rá: „Én nem tudom eltitkolni azt a mélységes meghatottságot, amelyet 1920. január 16-án éreztem, midőn Apponyi gróf a párisi legfelsőbb tanács előtt Magyarország igazát akarta megmagyarázni”. Lloyd George és Nitti kezdeményezték a határhúzás újratárgyalását, ez azonban legfőképp Georges Clemenceau ellenállásán megbukott, aki azzal érvelt, hogy a magyar határok újratárgyalásával az összes korábbi szerződést felül kellene vizsgálni, ami értelemszerűen senkinek nem volt érdeke. Mikor felmérte, hogy nem tud eredményt elérni, 1920 márciusában a küldöttséggel együtt hazatért, majd májusban, a végleges békefeltételek kézbevételekor lemondott megbízatásáról. Ugyanakkor a magyar kormány és Apponyi is egyetértett abban, hogy a szerződést alá kell írni, mert később „még rosszabb lesz”. Apponyi a következőképpen véleményezte a trianoni békeszerződést:

Béke, szerződés, törvény. Ahány szó, annyi belső valótlanság. […] A forma megvan, a lényeg mégis csak egy egyoldalúlag reánk kényszerített diktátum.

Apponyi a későbbiekben is az országgyűlés tagja maradt. Élete végéig hű maradt a Habsburg-házhoz, kapcsolatban maradt a magyarországi legitimistákkal (mikor elhunyt, Habsburg Ottó is tiszteletét tette ravatalánál). Az 1920-as években több esetben is képviselte Magyarországot és felszólalt a kisebbségi magyar közösségek ügyeiben is a Népszövetségben. 1933. február 7-én hunyt el Genfben. A gyászszertartáson jelen voltak a Népszövetség küldöttei, majd vonattal Budapestre szállították holttestét, ahol a budai Várban, a Mátyás-templomban temették el. Apponyi személyét nemcsak a „baráti” oldalról, hanem a kisantant részéről is méltatták. A román Dimineață napilapban hosszú nekrológ jelent meg róla, melyet szerzője a következőképpen fejezett be: „Habár ellenségünk is volt, megrendülve fogadjuk halálának hírét, mert tudjuk róla, hogy hatalmas államférfija volt nemcsak Magyarországnak, hanem Európának s rendkívüli műveltségét világszerte ismerték. Magyarország gyászában mi is részt veszünk”.

A cikk szerzője Kovács Szabolcs történész.

