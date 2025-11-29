Tuvic Aleksandra a fiáról: Régimódi elvek szerint szeretném nevelni, persze nem lesz egy csicska

tuvic aleksandra
Tuvic Aleksandrának konkrét elképzelése van arról, hogyan szeretné nevelni a kisfiát. A Kőgazdag fiatalok egykori szereplője két hónapja adott életet első gyerekének, aki a Gelencsér Mattheo Noah nevet kapta, és édesanyja elmondása szerint nagyon jó természetű baba.

„Nagyon sokat nevet, szinte egész nap mosolyog. Nyilván egy embernek sokkal könnyebb úgy szülővé válni, hogyha sok pozitívat kap a gyermekétől. Sokkal több stressz, ha nem alszik a baba, adott esetben magát okolja a szülő, amikor nem tudja megnyugtatni, szóval összességében, úgy sokkal nehezebb, de nekünk hatalmas szerencsénk van” – nyilatkozta a Ripostnak Tuvic, aki néhány dologban szigorú nevelési elvet fog követni.

Nálunk nem lesz képernyőidő. Én régimódi elvek szerint szeretném nevelni őt. Persze nem lesz egy csicska, lesz telefonja, mint mindenki másnak egy bizonyos kor után, de csak mértékkel használhatja majd. Én most is olvasok neki, nem néz tévét. Játszunk, kreatív dolgokkal foglalkozunk. Én nem vagyok annak a híve, hogy beleültetem a babakocsiba, és hagyom, hogy mesét nézzen. Később csak rosszat okoznék neki ezzel

– mondta el Tuvic Aleksandra, aki jelenleg minden percét a gyerekének szenteli:

Ha valaki nálunk van, akkor sem passzolom le, ott van velem mindig. Nem szorulok segítségre vele kapcsolatban, nagyon jól megvagyunk.

