„Nem lehet elmismásolni bizonyos kérdéseket” – így is lehet a gyerekeket pénzügyi tudatosságra nevelni

Ennyi pénzből semmit sem lehet venni. Nálunk a gyerek 10 000 forintos nagyságrendben kapja a zsebpénzt, hogy egyáltalán legyen miből költenie

— olvasható a tanácsadó egyik videója alatt a komment.

Jámbor Zsófia, a Másképp Gondolkodó oldal alapítója, két éve készít saját tartalmakat szülőknek, elsősorban gyereknevelési és érzelmi intelligenciával kapcsolatos témákban. A pénzügyi tudatosság témája régóta foglalkoztatta, és szerette volna azt is saját szemléletmódján keresztül bemutatni, ő hogyan tanítja kisfiát a pénz világáról.

„Vannak bizonyos témakörök, amik kifejezetten érdekelnek. Ilyen például a pénzügyi tudatosság is, és nagyon szeretek kreatívan hozzáállni ezekhez a dolgokhoz és belevinni egy kis csavart. Nem gondoltam volna, hogy ennyire felkapott lesz a mi kis kísérletünk” – meséli a 24.hu-nak adott interjúban.

Videósorozatában 10 éves kisfiának mutatta meg, hogyan működik a zsebpénz, a megtakarítás és a kamat fogalma. Bár ő maga nem tartotta különösebben rendkívülinek a módszert, a közösségi médiában rengetegen kezdtek el beszélni videói alatt a témáról. A rendszer egyszerű volt: a kisfiú heti állandósággal kapott zsebpénzt, amit egy füzetben vezettek, és ha nem költötte el a pénzét, kamatot kapott rá. Ha elfelejtette heti szinten elkérni a jussát, édesanyja emlékeztette. Elmondása szerint a büntetés, zsebpénzmegvonás vagy ebben a korban a felejtéssel járó dorgálás csak elveszi a gyerekek kedvét a tanulástól. Korosztályonként kell meghatározni a következményeket, de a kapott zsebpénz visszavétele káros lehet a kicsik pénzzel kialakított kapcsolatára.

A cél nem pusztán a gyűjtés volt, hanem az, hogy a gyermek fokozatosan megértse a pénz működését és a döntései következményeit.