Herceg Dávidék elárulták, hogy sikerült kislányuk szemműtétje

Februárban született meg Herceg Dávid és Herceg-Pál Bianka második gyermeke, Sarah. A kislány ritka fejlődési rendellenességgel jött világra: egyik szeme nem fejlődött ki, és a másikkal sem látott teljesen. Bár voltak olyan tervek, hogy a babát Amerikában vagy Belgiumban műtik meg, az operációra végül Budapesten került sor.

„Funkcionális látása lehet, ami azt jelenti, hogy nem lesz száz százalékos, de tud majd olvasni, írni, nem kell mankó, semmi hozzá, teljes életet tud élni” – mondta el a műtét előtt az énekes.

A házaspár az rtl.hu-nak nyilatkozott arról, hogyan sikerült az operáció.

Elmondhatjuk, hogy hála Istennek, minden jól alakul, amit én tudtam is, illetve tudtuk, hogy így fog alakulni. Mindig pozitívan álltunk hozzá. Nagyon kis ügyes, volt egy műtétje, ami sikeresnek mondható, és nagyon jól használja a látását. Napról napra egyre jobban és többet lát

– mondta el Herceg-Pál Bianka, hozzátéve: számukra sokat jelent, hogy látják, hogy kislányuk lát.

Amíg kicsi volt, nem tudtuk megmondani, mit lát, mert egy párnapos babánál ezt nem lehet tudni, viszont most már elmondhatjuk, hogy ha bármilyen tárgyat elé teszünk, szépen nyúl érte, megfogja, úgyhogy nagyon kis ügyes.

A most nyolchónapos Sarah másik szemének helyén protézis van, amelynek méretét fokozatosan növelik.