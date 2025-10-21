sydney van den bosch
„Hálás vagyok a szüleimnek, hogy nem lettem Gizella” – mondta Sydney van den Bosch, miután többen is belekötöttek abba, milyen nevet tervez adni a kislányának

Sydney van den Bosch a minap árulta el, hogy születendő kislányát Kaszás-Van den Bosch Liah Elysee-nek hívják majd. A baba francia származású dédnagymamája tiszteletére kapja ezt a nevet.

A várandós influenszer nemrég a korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében reagált azokra a kritikákra, melyeket az említett névválasztása miatt kapott.

Annyit mondanék, hogy én is felnőttem Van Den Bosch Sydney Alexandra Viktóriaként Magyarországon. Hálás vagyok a szüleimnek, hogy nem lettem Gizella, és igen, az érettségi idején mindenki rám várt, hogy felírjam a nevem a papírlapokra. Jót nevettünk rajta? Igen. Most is jókat beszélgetünk róla? Igen

– mondta a kismama, hozzátéve:

… és benne van a pakliban, hogy amíg én »itthon« nőttem fel, a gyermekünk nem biztos, hogy ebben az országban fog nevelkedni. Szóval ő sem lesz Gizi

– zárta le a témát.

