Herceg Dávidék találtak egy orvost Belgiumban, aki elvégezhetné kislányukon a bonyolult szemműtéteket

Május közepén írtunk arról először, hogy Herceg Dávidék kislánya, Sarah egy ritka fejlődési rendellenességgel jött világra. Egyik szeme nem fejlődött ki, a másikkal pedig nem biztos, hogy valaha fog látni. Ám legalábbis nagyon sok drága és komplikált műtétre lesz szüksége.

Nagyon ritka betegség. Az a neve, hogy microphthalmia. A bal szemével meg az a probléma, hogy a szaruhártyája dupla olyan vastag, mint egy átlagos gyereknek. Szóval szaruhártya-átültetésre lenne szükség… Ami még tovább nehezíti a dolgot, hogy a szaruhártyája össze is van nőve az írisszel, azaz a szivárványhártyával. Tehát nagyon komplikált, és egyelőre nem tudjuk, hogy milyen műtét tudna ezen segíteni

mondták akkor, hozzátéve, Amerikában praktizál a legjobb orvos, aki elvégezhetné rajta a három műtétet, csak az 60 millió forintba kerülne.

Ahogy a Story írja, úgy fest, Belgiumban ráleltek egy másik szakemberre, aki elvégezhetné a műtétet, és még csak utazni sem kellene olyan sokat hozzá.

Még Amerikából is írtak, hogy ha esetleg végül ott műtenék meg Sarah-t, akkor segítenek majd felvenni a kapcsolatot az orvossal. Egyébként ezzel egyelőre várunk. Van egy orvos Belgiumban, akinek már ki is küldtük a kislányunk leleteit, reméljük, mielőbb visszaír. Ő legalább annyira jó specialista, mint az amerikai orvos, viszont nem kellene olyan messzire utazni. Szóval most itt tartunk. Reménykedünk és imádkozunk tovább, és szívből köszönjük mindenki támogatását