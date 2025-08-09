Krúbi a Sziget színpadán jelentette be, hogy apa lett

Krúbi pénteken lépett fel a Sziget Fesztiválon, és egy átköltött dalszöveggel jelentette be, hogy gyereke született.
Épp itt az ideje, hogy hozzászokjál, egy harmincas apuka áll fenn a stage-en, éppen tart az ötödik Orbán-kormány
– rappelte Krúbi a Revolut Stage sátrában.
A hírt ovációval fogadta a közönség. A bejelentésről Redditre töltöttek fel egy videót.
Nem ez az első alkalom, hogy Krúbi módosítva adja elő A Ganxsta Zolee tehet mindenről című dalának szövegét, a Campus Fesztiválon „az utolsó Orbán-kormányról” rappelt.
