A rendőrség elkezdte meggyanúsítani az Orbán rendezvényein erőszakoskodó fekete ruhásokat

A Veszprémi Rendőrkapitányság munkatársai gyanúsítottként hallgattak ki egy 25 éves férfit, aki a megalapozott gyanú szerint 2026. március végén, Veszprémben egy rendezvényen olyan cselekményt követett el, amely kimeríti a garázdaság vétség törvényi tényállását. A későbbiekben további gyanúsítások várhatók – írja a Veszprém Vármegyei Rendőrségre hivatkozva a 444.hu.

A rendőrség videóján látható jelenet is része volt annak az erőszakos fellépésnek, amely Orbán Viktor tavaszi országjárását kísérte. Fekete ruhás alakok és az őket gyaníthatóan irányító koordinátorok jelentek meg több helyszínen, hogy megakadályozzák a Fidesz-ellenes megnyilvánulásokat.

A jelenet a Telex korábbi videójában is szerepel. Amint Gremsberger Bertalan odalép a Fidesz rendezvényétől több száz méterre álló kutyapártos ellentüntetőkhöz, és kitépi a kezükből a molinót. A rendőrségi közleményből nem derül ki, hogy valóban Gremsbergert gyanúsították-e meg,