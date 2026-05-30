Brutálisan megdrágulnak a konzolok: újabb áremelést jelentettek be

Tomohiro Ohsumi/Getty Images
A Steam Deck kézikonzol.
admin Lányi Örs
2026. 05. 30. 16:45
A Nintendo és a Sony után a Valve is bejelentette, hogy megemelik a játékkonzoljaik árát, írja a HVG.

A Sony még márciusban jelentette be a memóriaválság miatti áremelést: ekkor derült ki, hogy akár 60-75 ezer forinttal is drágulhatnak a PlayStation konzolok. Nem sokkal később a Nintendo is jelezte, hogy nem tartható a Nintendo Switch 2 ára. Most pedig a Steam Deck nevű kézikonzol esetében is jelentős emelés várható.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a hazai árazás hogy alakul majd, ám a hírek szerint az alap, 512 GB-os OLED-variáns ára 550-ről 790 dollárra emelkedik, ami 240 dolláros növekedés.

Ez körülbelül 72 ezer forintos drágulást jelentene. 

Az 1 TB-os háttértárral szerelt verzió 300 dollárral (körülbelül 91 ezer forinttal) drágult a NintendoLife cikke szerint, 650-ről 950 dollárra növelte az árát a Valve. A BBC szerint a Valve az alkatrészek árának növekedésével magyarázza a döntést – különösképp a memóriaár emelkedésével.

