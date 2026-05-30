Kiderült, mikor indulhat el a 16,4 milliárd eurós uniós támogatás kifizetése

A választási program egyik kiemelkedő vállalását teljesítettük, ami az alapja a működő Magyarország építésének – kezdi bejegyzését Kármán András pénzügyminiszter.

Az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása született hazánk számára. Mintegy 16,4 milliárd eurós uniós forrás felszabadításáról állapodtunk meg az Európai Bizottsággal, ami erős bizalmat jelez Magyarország iránt.

A pénzügyminiszter azt írja: megállapodás az uniós források három különböző területét érinti. „A Covid-járvány és az azt követő energiaválság következtében felállított Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) esetében 10 milliárd euróról beszélünk, amiből 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás és 3,5 milliárd euró kedvezményes kamatozású hitel. A jogállamisági eljáráshoz kötött kohézió források esetében: 4,2 milliárd euró, az akadémiai szabadsághoz kapcsolódó források esetében pedig 2,2 milliárd euró vissza nem térítendő forrás felszabadításáról született tegnap politikai megállapodás.”

Mindezzel világossá vált, hogy a források felszabadításának az igazi akadálya az Orbán-kormány demokratikus működést romboló intézkedései és a magyarországi rendszerszintű korrupció volt. Ezek azonnali megváltoztatása pedig a magyar emberek és az Európai Unió közös érdeke.

Kármán szerint a „következő időszak feladata, hogy ezt a lehetőséget kézzelfogható eredményekké alakítsuk. A legsürgősebb teendők az RRF-források esetében vannak. Itt a következő lépés a felülvizsgált magyar program hivatalos benyújtása lesz, amelyet a Bizottság várhatóan júniusban, míg az uniós pénzügyminisztereket tömörítő EcoFin-tanács júliusban tud majd elfogadni.”