Chevy Chase-t mesterséges kómába helyezték 8 napra, miután szívinfarktust kapott néhány éve

I’m Chevy Chase and You’re Not címmel új dokumentumfilm jelenik meg Chevy Chase életéről január 1-jén, írja a TMZ. A 82 éves sztárról ebben kiderül például, hogy 2021-ben volt egy szívinfarktusa, ami annyira súlyos volt, hogy az orvosok mesterséges kómába helyezték őt nyolc napra.

Chase-t a felesége, Jayni Chase vitte be a sürgősségire, mert nem tudták, mi baja van, ekkor állt meg a szíve. A színész egyébként sokat küzdött az alkoholizmusával, még 2016-ban is elvonóra járt.

Az orvosok ekkor úgy döntöttek, hogy kómába helyezik Chase-t, és azt közölték a családjával, „lehet, hogy nem kapják vissza”, és figyelmeztették őket, hogy készüljenek fel a legrosszabbra.

A sztár végül túlélte az egészségügyi megpróbáltatást.