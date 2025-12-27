chevy chase
Szórakozás

Chevy Chase-t mesterséges kómába helyezték 8 napra, miután szívinfarktust kapott néhány éve

Allen Berezovsky / Getty Images
admin Besenyei Balázs
2025. 12. 27. 07:40
Allen Berezovsky / Getty Images

I’m Chevy Chase and You’re Not címmel új dokumentumfilm jelenik meg Chevy Chase életéről január 1-jén, írja a TMZ. A 82 éves sztárról ebben kiderül például, hogy 2021-ben volt egy szívinfarktusa, ami annyira súlyos volt, hogy az orvosok mesterséges kómába helyezték őt nyolc napra.

Chase-t a felesége, Jayni Chase vitte be a sürgősségire, mert nem tudták, mi baja van, ekkor állt meg a szíve. A színész egyébként sokat küzdött az alkoholizmusával,  még 2016-ban is elvonóra járt.

Az orvosok ekkor úgy döntöttek, hogy kómába helyezik Chase-t, és azt közölték a családjával, „lehet, hogy nem kapják vissza”, és figyelmeztették őket, hogy készüljenek fel a legrosszabbra.

A sztár végül túlélte az egészségügyi megpróbáltatást.

