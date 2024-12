Mindig szükség van egy optimista férjre karácsonykor, aki 25 ezer izzót szögel a tetőre

– Hadd égjen a por, szívják a gumit! – Apa, szerintem az úgy van, hogy hadd égjen a gumi, szívják a port. – Az mindegy, Russ, az mindegy!

– zajlik le a párbeszéd az apa, Clark és a fia, Rusty között, miközben a családfő két pickupos tahót igyekszik leelőzni az országúton. Griswoldék végül a hóban kötnek ki a családi járgánnyal, de a kedvüket ez sem veszi el attól, hogy megtalálják a nagybetűs Családi Karácsonyfát, amiért mérföldeket utaztak az erdőig – nyilvánvalóan fűrész vagy balta nélkül.

Ez a vak optimizmus hajtja a Chevy Chase alakította Clark Griswoldot, aki nem szűnő kedvességével, hurráoptimizmusával és haszontalan törekvéseivel mindössze csak annyit szeretne, mint minden rendes apa: hogy az imádott családja boldog legyen. Persze csak káoszt és romokat hagy maga után.

Valamennyien magunkra ismerünk Clarkban, leginkább az ünnepek idején: az ügyefogyott figura egy multinál robotol a hétköznapokban, a főnöke levegőnek nézi, és amikor felsejlik előtte az év végi bónusz, csak arra tud gondolni, hogyan költheti azt családja boldogságára.

Nem csoda, hogy az amerikai kisemberek is azonosulni tudtak Griswolddal, és felkúsztatták a filmet az amerikai nézettségi lista második helyére 1989-ben. Mindössze a Vissza a jövőbe II. tudta maga mögé szorítani.

De mintha a kilencvenes évek felfalta volna a Karácsonyi vakációt (mint ahogy Chevy Chase karrierjét is, de ez egy másik cikk témája lenne) és a ilyen típusú vígjátékokat: a film a videótékák polcain porosodott, részben azért, mert a nem sokkal ezután készült Reszkessetek, betörők! és a Télapu kizárólag egymással osztoztak legalább tíz éven át a karácsonyi filmek közönségének jelentős részén. Chase-ék persze a tévén keresztül utat találtak a nézőkig, de a franchise alkonyát jól mutatja, hogy 1997-ben tettek egy halvány kísérletet a feltámasztásra a Vegasi vakáció címet kapó negyedik felvonással, ami viszont minden fronton rémes ötletnek bizonyult.

Manapság a jóleső nosztalgiahullám és a streamingoldalak felfutásával ismételten érdekessé vált a Karácsonyi vakáció, novemberben például a tizedik legnépszerűbb film volt minden szolgáltató tartalmát figyelembe véve, csupán olyan filmek kerültek elé, mint az Alien: Romulus vagy a Deadpool & Rozsomák. Ebben persze az is szerepet játszik, hogy rendes, nagyszabású karácsonyi filmek ma már elvétve készülnek, főleg nem a kor ünnepelt sztárjaival. A reklámfilmesből lett rendező, Jeremiah S. Chechik pedig akkor magasan rangsorolt szereplőgárdával dolgozhatott: Chase mellett Beverly D’Angelo számított húzónévnek, de William Hickey vagy Mae Questel neve is ismerős lehetett a régi Hollywoodot ismerőknek. A gyerekeket pedig Juliette Lewis és Johnny Galecki játszották, utóbbi később az Agymenők főszereplője lett.

Chevy Chase komikusi karrierje a hetvenes években kezdődött, filmsztárként is akkor robbant be az Óvakodj a törpétől főszerepével. Ettől kezdve menthetetlenül az amerikai vígjátékok prominens alakjává lépett elő Bill Murray és Dan Aykroyd mellett. 1983-ban főszerepet kapott a Családi vakáció című filmben, ahol Clark Griswold, a mindig jó szándékú, de kétbalkezes családfő figuráját játszhatta el – ez a film olyan sikeres lett, hogy négy folytatás készült hozzá. 1989-ben felvetődött, hogy karácsonyi környezetben is ki kellene próbálni egy Vakáció-mozit, így John Hughes forgatókönyvíró egyik korábbi, 1980-ban megjelent novelláját hívták segítségül.

Eredetileg Chris Columbust kérték fel a Karácsonyi vakáció rendezéséhez, aki korábban több műfajban is szép sikereket mutatott forgatókönyvíróként (Vakmerő, Szörnyecskék). Ám a forgatás megkezdése előtt több személyes konfliktusa is volt Chase-zel.