Tóth Andi elmondta, milyen viszonyban vannak egykori mentorával, Szikora Róberttel

Tóth Andi nemrég a story.hu-nak adott interjút, melynek alkalmával az X-Faktor is szóba került, melyben az énekesnő idén másodjára foglalt helyet az ítészek között. Ami a tavalyi évadot illeti, Tóth Andi azt is elárulta, milyen a kapcsolata azokkal az egykori versenyzőkkel, akiket 2024-ben mentorált.

A tavalyi széria után elkezdtem azt érezni, hogy a mentoráltjaim túlságosan is számíthattak rám a verseny alatt. Igyekeztem azt kommunikálni feléjük, hogy a verseny után igyekezni kell mindenkinek a saját lábán is megállni, mert bármiben nem számíthatnak ránk életük végéig. Viszont azt tudják, hogy a szakmában vagy egy dallal kapcsolatban bármikor nagyon szívesen segítek nekik, ha megkeresnek. Azt látom, azóta próbálnak is eszerint dolgozni, meg nem is…

– magyarázta az énekesnő, akit arról is kérdeztek, milyen viszonyban van manapság Szikora Róberttel, aki annak idején, a tehetségkutató ötödik évadában volt a mentora.

Igazából azóta egyáltalán nem mondanám szorosnak a kapcsolatomat Robival. A verseny után én is a magam útját akartam járni, nyilván kisebb-nagyobb sikerrel. Nagyon nehéz fennmaradni egy ilyen műsor után, ezt szerintem mindenki tudja. Ha meg valaki ezt nem tudja magától, akkor igyekszünk mi átadni az információt. Hajlamosak azt hinni az emberek, hogy a versenyzők idejönnek, megkapják ezt a leheletnyi sikert, és ezzel kész, vége is a munkának, de ez egyáltalán nincs így. Azt is próbáltam végig kommunikálni, hogyha vége a műsornak, ott kezdődik csak el az irammunka. Igazából a valódi rajtkockára csak az X-Faktor végén állsz oda

– tette hozzá.