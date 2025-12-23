fischer gáborázsia expressz
Jövőre ismét nem Ázsiában forgatják az Ázsia Expresszt

2025. 12. 23.
Kiderült, merrefelé fog forogni az Ázsia Expressz soron következő, hetedik évada 2026-ban. Fischer Gábor, a TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója nemrég elárulta, hogy az utazós kalandreality helyszínének ezúttal nem Ázsiát, hanem egy másik kontinenst választottak.

Annyit elárulhatok, hogy egyszer már kitekintettünk Ázsiából, jövőre pedig Brazília irányába fogunk menni, és a környéken meglátogatunk még egy-két országot. Az Ázsia Expressznek megint egy alkiadása lesz Dél-Amerika tekintetében, azt gondolom, hogy ez nagyon izgalmas lesz

idézi Fischert a SorozatWiki.

Hol forgatták az Ázsia Expresszt?

Az első három és az elmúlt két évadot Ázsiában vettél fel:

  • 2017-ben Vietnám, Laosz, Kambodzsa és Thaiföld,
  • 2019-ben Srí Lanka, India és Thaiföld,
  • 2022-ben Jordánia, Törökország, Grúzia és Üzbegisztán voltak a helyszínek.

2025-ben Malajziában és Indonéziában, egy évvel korábban a Fülöp-szigeteken és Tajvan egyes részein zajlott a celebpárok versengése. Az az előtt lévő szezont viszont rendhagyó módon Amerikában, azon belül is Mexikóban és Guatemalában forgatták, ekkor a műsor alcíme Felfedezzük Amerikát volt.

