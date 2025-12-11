Herceg Erika: Jelenleg nincs napirenden a gyermekvállalás

Herceg Erika két évvel ezelőtt úgy nyilatkozott egy interjúban: nem fél attól, hogy távkapcsolatban alapítsanak családot a párjával. Akkor azt mondta, nagyon szeretne gyereket, ha nem is a következő évben, de pár év múlva. A Megasztár mestere nemrég a hot! magazinnak adott interjút, melynek alkalmával egyebek mellett a gyerekvállalásról is kérdezték – derült ki a Bors szemléjéből.

Ahogy egy nő idősödik, egyre erősebben ébred benne az anyai ösztön: azon gondolkodik, hogy jó lenne végre megosztani azt a rengeteg szeretetet egy saját gyermekkel. Én is érzem, mennyi szeretet és tudás van bennem ahhoz, hogy egy gyerek boldogan, tisztességben nőjön fel mellettem – de ha ez mégsem adatna meg, akkor sem leszek szomorú

– fogalmazott az énekesnő, hozzátéve:

Jelenleg azonban nincs napirenden a gyermekvállalás, és ennek okairól nem szeretnék nyilvánosan beszélni. Úgy vagyok ezzel is, hogy majd megkapom ezt a feladatot akkor, amikor fent úgy gondolják.

A beszélgetés alkalmával Herceg arról is mesélt, hogyan ünneplik muszlim párjával a karácsonyt.

A párom a barátaival együtt mindig várja, hogy megérkezzek, mert tradíció lett, hogy együtt nézzük meg a Reszkessetek, betörők! mindkét részét és A Grincset. Ilyenkor sütök és főzök is nekik. Számomra ez az egész ünnep a meghittségről szól. Most úgy tervezzük, hogy december tizedike körül utazom ki hozzá, de lehet, hogy karácsonyra hazamegyek a szüleimhez is, Kárpátaljára. A karácsonyfa-díszítés kizárólag az én feladatom. Rák vagyok, családcentrikus és hagyományőrző, és ez nagyon fontos nekem. A húsvét és a halloween kevésbé érint meg, de az újév mindig olyan, mint egy lelki újrakezdés. És ilyenkor még többet beszélgetek Istennel

– árulta el.