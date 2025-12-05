balázs kláriajakfeltöltés
„Bátran mennek és szétszúratják a szájukat” – Balázs Klári nincs jó véleménnyel a feltöltésekről

Kovács Tamás / MTI
Balázs Klári a Csináljuk a fesztivált! 4. évad első válogató adásának felvételén.
admin Csontos Kata
2025. 12. 05. 19:41
Balázs Klári Fókuszban mondta el, mit gondol a plasztikai beavatkozásokról.

Engem az lep meg, hogy nagyon bátran mennek és szétszúratják a szájukat. Nem tudom, hogy a plasztikai sebészetben, a feltöltéseknél van-e korhatár, de nagyon szép fiatal lányok annyira elszántan mennek és a meglévő szájukat átalakíttatják, az arcukba szúratnak, meg nem tudom még, hogy hova… Nekem erről nincs jó véleményem

– fejtette ki az énekesnő, aki egyébként végzett kozmetikus, és sminkiskolát és maszkos képzést is megcsinált.

Át tudnám változtatni a saját arcomat, de nem akarom

– mondta.

Balázs Klári meglátása egyébként helytálló, a kutatások ugyanis kimutatták: a fiatalok jelentős része testképzavarral küzd, és sokan gondolkodnak szépészeti beavatkozásokon.

Tízből hat magyar fiatal nem érzi jól magát a bőrében, egyre többen gondolkodnak plasztikáztatáson
A statisztikák riasztó képet festenek: a fiatalok jelentős része testképzavarral küzd, és sokan gondolkodnak szépészeti beavatkozásokon. Mi áll a jelenség hátterében, és mit tehetünk a fiatalok egészséges önképéért?

