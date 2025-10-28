Tízből hat magyar fiatal nem érzi jól magát a bőrében, egyre többen gondolkodnak plasztikáztatáson

A mai társadalom túl nagy jelentőséget tulajdonít a külsőségeknek. A fiatalok az identitásuk központi elemének tartják a megjelenésüket ahelyett, hogy csak egy szeletének látnák azt

– fogalmazta meg a BBC-nek dr. Kirsty Garbett, és ezzel a gondolattal minden bizonnyal sokan egyetértenek.

Mégis, amióta világ a világ, mindig voltak olyan emberek, akik nem voltak megelégedve a kinézetükkel, és változtatni akartak azon. A helyzeten nyilvánvalóan nem segít, hogy az emberi társadalmak kezdete óta léteznek szépségideálok, olyan normák, amelyeknek természetüknél fogva nem tud mindenki megfelelni. A modern korban a média, a divatipar, majd a digitális platformok térnyerése tovább rontotta a helyzetet.

Miközben sokakat nyomaszt a közösségi médiában mások által közvetített idealizált, tökéletesnek tűnő kép, szeretünk olyan közhelyeket puffogtatni, mint például: „a szépség belülről fakad”, „a természetesség a leggyönyörűbb”, illetve „jobb méltósággal megöregedni.” Ám, ha valóban mindenki ebben a hitben élne, nem küzdene ennyi ember testképzavarral.

Napjainkban – amikor a testpozitív szemléletmód egyre elterjedtebbé válik – különösen riasztó látni, milyen sok fiatal nem érzi jól magát a bőrében, és emiatt egyre többen gondolkodnak szépészeti beavatkozásokon. Ezek nem feltételezések, hanem tények, melyeket nemzetközi és hazai kutatások egyaránt bizonyítanak.

A fiúk elégedettebbek magukkal

A European Institute for Gender Equality (EIGE) 2021-es jelentéséből kiderül: a testképpel kapcsolatos problémák leginkább a fiatal lányokat sújtják. A kutatás szerint nem is az számít, hogy valaki ténylegesen túlsúlyos-e, hanem az, hogy az illető önmagát túlsúlyosnak ítéli-e. A negatív önkép miatt gyakoribbak a mentális problémák – a depressziós tünetek, súlyosabb esetben öngyilkossági gondolatok.

Bár a testkép miatti elégedetlenség mindkét nemnél megjelenhet, a közösségi média káros hatásai elsősorban a nőket érintik. Az EIGE kutatásából egyértelműen kirajzolódik, hogy