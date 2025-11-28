amber heard
Ritka pillanat: Amber Heard megmutatta kislánya arcát

2025. 11. 28. 15:41
Amber Heard 2021 nyarán osztotta meg a nyilvánossággal, hogy az év áprilisában anyai örömök elé nézett: kislányát, Oonagh Paige Heardöt béranya hozta világra. Idén májusban tovább bővült a családjuk, ezúttal ikerlányokkal, akik az Agnes és az Ocean nevet kapták.

A színésznő Instagram-oldalán azóta megjelent néhány kép a gyerekekről, az arcukat azonban nem szokása megmutatni. Hálaadás alkalmából azonban nemrég kivételt tett, és egy olyan fotót is mutatott követőinek, amelyen idősebbik lánya, Oonagh is feltűnik az ünnepi asztalnál – szúrta ki a Page Six.

Hálaadási köszöntések az évek során. Visszatekintés azokra a teli szívekre és tányérokra, amiket megosztottam. Remélem, idén is bőségesen jutott nektek mindkettőből

– fűzte hozzá poszthoz, melyben a hatodik oldalra lapozva lehet megnézni a színésznő és kislánya közös fotóját.

 

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

 

Amber Heard (@amberheard) által megosztott bejegyzés


