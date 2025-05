Amber Heardnek ikrei születtek

Johnny Depp volt felesége, Amber Heard 2021 nyarán adta hírül a közösségi oldalán, hogy az év áprilisában anya lett. Kislányát, Oonagh Paige Heardöt béranya hozta világra.

Tavaly decemberben kiderült, hogy tovább bővül a színésznő családja, aki nemrég az Instagramon jelentette be, hogy kislányának két testvére is született.

– kezdte bejegyzését az édesanya, aki ikreket köszönthetett.

A lányommal, Agnesszel és a fiammal, Oceannel tele a kezem (és a szívem). Amikor négy évvel ezelőtt megszületett az első kislányom, Oonagh, a világom örökre megváltozott. Azt hittem, ennél nagyobb öröm el sem tudna önteni. Nos, most már háromszorosan is szétrobbanok az örömtől!!! Életem legkijózanítóbb élménye volt, hogy egyedül és a saját feltételem szerint lettem anya, a termékenységi kihívásaim ellenére. Örökké hálás leszek, hogy ezt felelősségteljesen és átgondoltan választhattam. Minden anyukának, bárhol is vagytok ma és bárhogyan is jutottatok idáig, az én álomcsaládom és én veletek együtt ünnepelünk. Mindig szeretettel: A