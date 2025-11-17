young g
Szórakozás

„Konkrétan figyelnek minket” – ellopták Young G gyerekének 250 ezer forintos játékautóját, miután a rapper arról posztolt, hogy épp nincsenek otthon

RTL
admin Grósz Petra
2025. 11. 17. 11:17
RTL

A ValóVilág 4 egykori szereplője, Young G nemrég a Nekem mondod? podcastben beszélt arról, hogy a saját bőrén kellett megtapasztalnia, milyen negatív következménye lehet annak, ha egy ismert ember kiposztolja, épp hol jár. Egy alkalommal ugyanis azután, hogy megosztotta, merre van, loptak az otthonából – szúrta ki a story.hu.

Olvastuk kommentben a Norinával, a feleségemmel, hogy konkrétan figyelnek minket. Hogy honnan posztolsz, hol vagy… És most már kezd kellemetlen lenni, hogy a gyereknek ellopták az elektromos autóját. Egy 250 ezer forintos elektromos autóját, és most már tisztában vagyok azzal, hogy mikor vihették el. Akkor, amikor én mondjuk posztoltam Kiskunlacházáról, mert ott volt valami. És akkor rájöttek arra, hogy hopp, otthon nincs senki, elmentek

– idézte fel az esetet a rapper, akiről legutóbb akkor írtunk, amikor elmondta, mit gondol Magyar Péterről.

Kapcsolódó
VV Béci Magyar Péterről: Sugárzik az agresszivitás a csávóból, a tiszteletlenség netovábbja
Kijött a TV2 műsorának egyik forgatásáról, és rögtön Magyar Péter jutott eszébe.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
„Undorító, felháborító” – Molnár Áron kiakadt a Csillag Születik szellentőmutatványokkal induló versenyzőjére
Kulcsár Edina elmondta, terveznek-e még gyereket G.w.M-mel
„Az összes mellbimbóm felállt!” – véleményezte Liptai Claudia Veréb Tamásék produkcióját
Sztárban Sztár All Stars: korábbi évadgyőztes búcsúzott a műsorból
Orbán Viktor 11 pontos akciótervet jelentett be a kisvállalkozások támogatására
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik