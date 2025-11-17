„Konkrétan figyelnek minket” – ellopták Young G gyerekének 250 ezer forintos játékautóját, miután a rapper arról posztolt, hogy épp nincsenek otthon

A ValóVilág 4 egykori szereplője, Young G nemrég a Nekem mondod? podcastben beszélt arról, hogy a saját bőrén kellett megtapasztalnia, milyen negatív következménye lehet annak, ha egy ismert ember kiposztolja, épp hol jár. Egy alkalommal ugyanis azután, hogy megosztotta, merre van, loptak az otthonából – szúrta ki a story.hu.

Olvastuk kommentben a Norinával, a feleségemmel, hogy konkrétan figyelnek minket. Hogy honnan posztolsz, hol vagy… És most már kezd kellemetlen lenni, hogy a gyereknek ellopták az elektromos autóját. Egy 250 ezer forintos elektromos autóját, és most már tisztában vagyok azzal, hogy mikor vihették el. Akkor, amikor én mondjuk posztoltam Kiskunlacházáról, mert ott volt valami. És akkor rájöttek arra, hogy hopp, otthon nincs senki, elmentek

– idézte fel az esetet a rapper, akiről legutóbb akkor írtunk, amikor elmondta, mit gondol Magyar Péterről.