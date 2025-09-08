vv béciyoung gmagyar pétertoroczkai lászló
VV Béci Magyar Péterről: Sugárzik az agresszivitás a csávóból, a tiszteletlenség netovábbja

2025. 09. 08. 06:42
Rácz Béla, akit a tévénézők leginkább VV Béciként vagy Young G-ként ismernek, új videót töltött fel a közösségi oldalára. Ebben arról beszél, hogy nemrég szerepelt a Farm VIP új évadában, ezért nem volt internetközelben, ám most mégis Magyar Péterről kell posztolnia.

Most látta azt a három héttel ezelőtt készült felvételt, amin a Tisza Párt elnöke és Toroczkai László feszülnek egymásnak Dorogon, ami végül zsidózásba torkollott és még a rendőrséget is mozgósították.

Nekem ez inkább tiszteletlen és beképzelt, rendesen óvodás mód, amit képvisel. Ha az én véleményemet kérdezitek politikamentesen: ilyet hol csinálsz?! Gondoljatok bele, mit csinál majd az ország élén! Sugárzik belőle az agresszivitás a csávóból, a tiszteletlenség netovábbja. Rendes agresszív, azzal foglalkozott, hogy Toroczkait vigyék el onnan. Olyan, mintha nem tudta volna megbeszélni… 2 kérdést nem lehetett volna engedni csóri Toroczkainak? Így nem lehet kezelni egy másik embert.

A zenész azzal zárja a videót: „Nem térek napirendbe, kajakra.”

TÉVÉMŰSOROK

