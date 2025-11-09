megasztárherceg erika
Megasztár: Herceg Erika versenyzői közül búcsúzott valaki

admin Csontos Kata
2025. 11. 09. 07:37

A szombati Megasztár végén Herceg Erika három versenyzője állt a színpadon, közülük dőlt el, melyikük esik ki a harmadik élő show-ban. Ádám Attila és Kedl Olívia végül továbbjutottak, a verseny Németh Bea számára ért véget.

Nem tudom, hogy mit gondoljak. Örülök, hogy eddig is itt lehettem, köszönöm a lehetőséget, és meglátjuk

mondta el a közel 30 tehetségkutatót megjárt énekesnő, hozzátéve: nem csalódott, érezte, hogy ő esik majd ki. Herceg Erika viszont csalódott volt, szerinte a Megasztár egyik legerősebb hangja távozott.

 

Megasztár (@megasztartv2) által megosztott bejegyzés

