Megasztár: Herceg Erika versenyzői közül búcsúzott valaki

A szombati Megasztár végén Herceg Erika három versenyzője állt a színpadon, közülük dőlt el, melyikük esik ki a harmadik élő show-ban. Ádám Attila és Kedl Olívia végül továbbjutottak, a verseny Németh Bea számára ért véget.

Nem tudom, hogy mit gondoljak. Örülök, hogy eddig is itt lehettem, köszönöm a lehetőséget, és meglátjuk

– mondta el a közel 30 tehetségkutatót megjárt énekesnő, hozzátéve: nem csalódott, érezte, hogy ő esik majd ki. Herceg Erika viszont csalódott volt, szerinte a Megasztár egyik legerősebb hangja távozott.