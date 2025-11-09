Miért nő néhány embernek szarva?

A lóféléknek, mint a lovaknak, zebráknak, szamaraknak van egy különleges jellegzetessége, az úgynevezett szarugesztenye, ami az őseiknél még a lábujjpárna volt, ma már csak annak maradványa, ami néha akkorára nő, hogy le kell vágni. Ez a szarugesztenye keratinból van, abból az anyagból, ami a bőrünkben, hajunkban, körmeinkben is megtalálható, de az állatok patái, szarvai is ebből állnak. Illetve, nem csak az állatok szarvai. Den Baumgart a Bristoli Egyetem munkatársa ugyanis a Conversationön arról ír,

az embereken is fejlődhetnek ki szarvak – bár nem egészen úgy, mint egy lónál vagy egy kecskénél.

A bőrszarvak (cornu cutaneum) tömör keratintömegek, amelyek kifelé nőnek az emberi bőrből. Jellemzően ívelt formájuk és kemény textúrájuk miatt kecske-, juh- vagy tehénszarvra hasonlítanak. Színük a sárgától a barnán át a szürkéig terjedhet, ez a keratinban felhalmozódó pigment és elhalt sejtek mennyiségétől függ.

Ezek a szarvak sokkal gyakoribbak az idősebbeknél és a világos bőrűeknél, gyakran a napnak kitett területeken, fejen vagy arcon jelenik meg, ami arra utal, hogy az ultraibolyafény jelentős szerepet játszhat a kialakulásában. Sokszor szemölcsökből alakul ki.

A szarvak legtöbb esetben jóindulatú elváltozások, de az esetek 16-20 százalékában rosszindulatú rákosak, vagy ahhoz vezethetnek.

Általában a szarvat és a környező bőrrészt sebészeti úton eltávolítják, kimetszik.

Néhány bőrszarv szokatlan helyen is megjelenhet, például a mellkason és akár a nemi szerveken is. Mivel ezek néha összefüggésbe hozhatók a rákkal, mindenkinek, aki észrevesz egyet, orvoshoz kell fordulnia.

Némelyik bőrszarv elképesztő méretűre nőhet. 2024-ben egy idős kínai nő azzal került a címlapokra, hogy hét év alatt egy 10 centiméteres bőrszarv nőtt ki a homlokából. Néha unikornisszerűen a homlok közepén nő ki, de olyan eset ismert, mikor egy indiai férfinek ördögszarva nőtt.

A legnagyobb bőrszarv rekordja valószínűleg Madame Dimanche-é (Vasárnap Asszonyé), azé a 19. század eleji nőé, akinek a szarva közel 25 cm-re nyúlt le az álláról, mielőtt eltávolították. Az arcáról és a szarvról készült viaszmásolat ma más anatómiai kuriózumok mellett a philadelphiai Mütter Múzeumban látható.