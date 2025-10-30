Pumped Gabo: Itt az ideje, hogy a politikusok azon dolgozzanak, hogyan építjük át az országot fesztivál- és szeretetközpontúvá

Pumped Gabo is reagált a hírre, hogy a Fővárosi Közgyűlés nem támogatta a Sziget megmentéséről szóló előterjesztést. Karácsony Gergely a döntés után csalódottan posztolt a Facebookon, mint írta, „megpróbáltam, megtettünk mindent, sajnálom”, és posztjában azt is lefektette: „Akkor hát nem lesz Sziget”.

Sajnálom, ami a Szigettel történt, értetlenül állok előtte teljesen. Köszönjük Karácsony Gergely főpolgármester úrnak, hogy próbálta menteni a menthetetlent…

– kezdte bejegyzését a fesztiválrajongó celeb, akit annak idején a Balaton Sound megszűnése is nagyon megviselt.

Bejegyzését azzal folytatta, igazság szerint a négynapos Sound és az egyhetes Sziget sem elégítette ki az igényeit, szerinte az emberek már nem anyagi dolgokra vágynak. A számára ideális jövőképet is felvázolta.

A politikai pártok csak azzal tudnak foglalkozni, hogy kinek voltak többen a rendezvényén, mint az ego által vezérelt tinédzserek, amikor azon vitáznak, hogy kinek volt menőbb szülinapi bulija a játszóházas mekiben Budaörsön… Itt az ideje, hogy leüljenek kibékülni, és azon tárgyaljanak, hogy hogyan elégítsék ki a fiatalok, a Sound és a Sziget gyermekei igényeit, és azon dolgozzanak, hogy hogyan építjük át az egész országot fesztivál-, szeretetközpontúvá, ahol Jézus tanításai vannak a középpontban… Ez kell a gyerekeknek, felnőtteknek és az időseknek egyaránt!

A dolog pénzügyi vonzatára is kitért:

Nem lenne probléma, hogy a Sziget miatt most kiesik pár milliárd a költségvetésből, mert egy fesztiválközpontú Magyarországba bejönne több ezer milliárd forint bevétel (szerény becsléseim szerint).

Azzal zárta, hogy nyomást kell gyakorolnunk a politikusainkra, hogy ebbe az irányba menjünk.