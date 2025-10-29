Nem támogatta a Sziget megmentéséről szóló előterjesztést a fővárosi közgyűlés, veszélyben a jövő évi fesztivál

Szerda este leszavazta Karácsony Gergely főpolgármester Sziget Fesztivállal kapcsolatos előterjesztését a fővárosi közgyűlés. A javaslatot a Karácsony mögött álló ellenzéki pártok, a Kétfarkú Kutya Párt és a Podmaniczky Mozgalom is támogatta, míg a Fidesz és a Tisza tartózkodott.

Bujdosó Andrea, a Tisza fővárosi frakcióvezetője a szavazás előtt elmondta, hogy beadtak napközben egy kompromisszumos javaslatot a Sziget ügyében, és arra kérte a főpolgármestert, hogy fogadja be, és szavazzanak erről a sajátja helyett. Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője felvetette, hogy beadhatná Karácsony a tiszás módosítót (ugyanis a közgyűlés napján ezt csak a főpolgármester teheti meg), és nézzék meg, teremthető-e mögötte többség.

Karácsony közölte, hogy három bizottsági ülésen és a közgyűlésen is átrágták tárgyalták a kérdést, a tartalmi vitát már lefolytatták. Ezután egyeztetési szünetet rendelt el, de végül az eredeti javaslatról szavaztak, a Tiszáéról nem.

Karácsony: Akkor nem lesz Sziget „Akkor hát nem lesz Sziget” – írta szerda esti Facebook-bejegyzésében Karácsony Gergely. „Nem lesz fővárosi bevétel, a nemzetgazdaság is elesik több tízmilliárd forinttól és a budapestiek is a kedvezményektől. Ez mind nem lesz, mert a két legnagyobb fővárosi frakció, a Tisza és a Fidesz így döntött.” A főpolgármester szerint a mai közgyűlés döntése konkrét kárt okoz Budapestnek, és felveti a felelősség, kormányzóképesség, szakértelem és bizalom kérdését. Bírálta a Tisza Pártot, amiért naponta változtatta álláspontját, nem adott koherens javaslatot, és minden felelősséget másokra hárított, miközben hagyta veszni a város egyik legfontosabb kulturális eseményét, majdnem négyszázmillió forintot pedig kötényes törökfürdőzésre költött volna – a városvező szerint ez is egy értékválasztás. „Mára tőlem csak annyi: megpróbáltam, megtettünk mindent, sajnálom.” – tette hozzá Karácsony.

Hogy jutottunk idáig?

A fesztivál megmentését elviekben mindegyik frakció támogatta. A vita mindvégig arról szólt, hogy a főváros felbontsa-e a jelenlegi tulajdonossal kötött ötéves, 2026-ig érvényes szerződését a Hajógyári-sziget területfoglalására, anélkül, hogy garanciát kapnának arra, hogy az új tulajdonos megtartja a rendezvényt. Amennyiben így tesznek, 200 millió forinttól esnek el, ugyanis ezt az összeget a jelenlegi tulajdonosnak akkor is ki kéne fizetnie, ha nem rendezi meg jövőre az évek óta veszteséges fesztivált. A Fidesz azzal érvelt, hogy egy csődközelben levő város ekkora összegről nem mondhat le, a Tisza pedig azt kifogásolta, hogy a javaslat értelmében sem az új befektető, sem az állam nem vállal felelősséget azért, hogy a fesztivált megrendezik-e.

Az előterjesztésében az állt, hogy a közgyűlés felkéri a – Karácsony javaslatát kétszer is leszavazó – tulajdonosi bizottságot arra, hogy harmadik nekifutásra egy rendkívüli ülésen mondja fel a mostani közterület-foglalási szerződést, a főpolgármestert pedig hatalmazza fel arra, hogy tárgyaljon és szerződést kössön az új tulajdonosokkal. Karácsony azt kívánta elérni, hogy

a közterület-használatról szóló hatósági szerződés tíz évre szóljon,

közterület-használatra az első három évben a mostaninál magasabb kedvezményt állapítsanak meg, hogy az első évek várható veszteségeit a rendezvény a későbbiekben kompenzálni tudja,

a hetibérlet a budapesti fiatalok számára féláron legyen megvásárolható (ezt eredetileg Vitézy Dávid javasolta),

továbbá, hogy „alakítsanak ki olyan kereskedelmi együttműködést a Főváros és a Sziget Fesztivál között, hogy az többletbevételt eredményezzen minden érintett számára”.

A Vitézy által vezetett Podmaniczky Mozgalom frakciója olyan módosítót nyújtott be a javaslathoz, amely úgy kívánta kompenzálni a kedvezményes közterület-használati díj miatt kieső bevételeket, hogy a főpolgármesteri hivatal kommunikációs költségét csökkentik a Szigetnek adott kedvezmény mértékével. Ezt később magáévá tette a Tisza Párt is. Eredetileg ahhoz kötötték volna a szerződés felmondását, ha a kormány először garanciát ad arra, hogy a turizmusfejlesztési kasszából pótolja a főváros kieső bevételeit, ha mégsem rendezik meg a Szigetet. Napközben ezt elvetették, és beálltak Vitézyék mögé, azzal a kiegészítéssel, hogy a leendő Tisza kormány a Magyar Turisztikai Ügynökségen keresztül 2026 és 2027 júniusáig az elengedett bérleti díjat átutalja a fővárosnak, ha az új befektető két év után a teljes kedvezményt megtéríti. Emellett kikötötték, hogy a Sziget fesztivál által nyújtott diákkedvezményt a szervező nem vonhatja le a fővárosnak fizetett bérleti díjból.

A Podmaniczky módosítóját megszavazta a közgyűlés, a Tiszáét viszont nem.

A közgyűlésen is felszólaló Gerendai Károly, aki 1993-ban maga alapította a fesztivált, de 2017-ben értékesítette az irányítási jogokat, 2022-ben pedig az összes további részesedését, most újra birtokba venné a Szigetet, már új céget is létrehozott annak megmentésére. Gerendai azért sürgette a közgyűlést, pontosabban az ügyben illetékes tulajdonosi bizottságot, mert addig nem tud megállapodást kötni a Sziget a jelenlegi, amerikai–brit tulajdonosával, amíg fel nem mondja a főváros a még egy évig élő területhasználati szerződést. Amíg ez nem történik meg, új közterület használati kérelmet sem lehet benyújtani, ami a feltétele volna annak, hogy a közgyűlés új szerződést kössön a leendő tulajdonossal.

Az előterjesztés vitájának végén Gerendai Károly is felszólalt a közgyűlésben. Elmondta, hogy a mostani tulajdonos már eldöntötte, hogy nem rendezi meg jövőre a fesztivált, ezért arra kérte a képviselőket, hogy gyorsan bontsák fel a mostani szerződést, majd egy rendkívüli ülésen kössenek újat a leendő tulajdonossal, mert kifutnak az időből. Közölte azt is, hogy amennyiben nem születik megállapodás, kiszáll a szervezésből.

