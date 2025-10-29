Angela Lansbury, Maggie Smith – szinkronszínészként is kivételes volt Kassai Ilona

Meghalt Kassai Ilona Kossuth- és Jászai Mari-díjas színésznő, aki szinkronszínészként is maradandót alkotott többévtizedes pályája során. Az Internetes Szinkron Adatbázis szerint több mint 800 külföldi színésznőt szólaltatott meg magyarul.

22 alkalommal adta Angela Lansbury magyar hangját, a többi között között Miss Marple-ként, a Gyilkos sorok Jessica Fletcherjeként, és az Anasztázia mesefilm nagymamájakaént.

Maggie Smitht 13 alkalommal szinkronizálta, például a Szoba kilátással, a III. Richárd és a Harry Potter-filmekben.

Betty White szintén 13 alkotásban szólalt meg az ő hangján magyarul, így a Nász-ajánlatban, a Toy Story 4-ben és a Vérmes négyes című sorozatban.

Ezen túl Ellen Burstynnek, Vanessa Redgrave-nek, Holland Taylornek, Lauren Bacallnak és Katharine Hepburnnek is többször adta a hangját.

2017-ben videointerjút adott szinkronszerepeiről, melyben a kezdetektől mesélt karrierjéről: