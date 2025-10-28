Távozik a Ridikül műsorvezetője, novembertől Szabó Erika és Csisztu Zsuzsa is vezetik majd a talkshow-t

Szinte már alig emlékszünk arra, hogy Jakupcsek Gabriella hogyan távozott a köztévé Ridikül című műsorából, mindenesetre a helyét akkor Dióssy Klári vette át, aki aztán 9 évig háziasszonya volt a talkshow-nak.

Dióssy helyét Kocsis-M. Brigitta vette át, egy évig sem volt a produkció kötelékében, most távozni fog, írja a story.hu az MTVA közleménye alapján.

Október utolsó napjától új háziasszonyokkal jelentkezik a Ridikül. A Duna nagy múltú talkshow-jában hétről hétre ismerős arcok köszöntik a nézőket: többen a színházi világból érkeznek, de van, aki a sport, a zene területéről vagy éppen a showműsorok színpadáról.

Az új műsorvezetői brigádban lesz többek közt: