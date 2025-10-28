83 gyerekkel várandós Albánia mesterséges intelligencia minisztere

Szeptemberben azzal keltett nagy feltűnést Albánia miniszterelnöke, Edi Rama, hogy egy mesterséges intelligencia által generált virtuális asszisztenst, Diellát (Napsugarat) nevezte ki közbeszerzésekért felelős, korrupcióellenes miniszternek. Az ellenzék fel volt háborodva, szerintük ez jogilag lehetetlen, de a köztársasági elnök elismerte tárcavezetőként az alapvetően az e-Albania portálon keresztül online szolgáltatásokat nyújtó, az állampolgároknak és vállalkozásoknak az állami dokumentumokban segítő digitális asszisztenst.

Rama pár napja újabb meghökkentő bejelentéssel állt elő:

Diella most először várandós, 83 gyermekkel.

– jelentette ki az albán kormányfő az NDTV szerint egy berlini konferencián.

Minden egyes szocialista parlamenti képviselő kap egy „gyereket”, tulajdonképpen digitális asszisztenst, amik (akik?) mindent rögzítenek, ami a parlamentben történik, tájékoztatják a törvényhozóikat azokról a megbeszélésekről, eseményekről, amikről egyébként lemaradnának.

Részt vesznek a parlamenti üléseken, feljegyzik a történteket, javaslatokat tesznek a képviselőknek. Ezek a gyerekek az anyjuk tudásával fognak rendelkezni.

A teljes rendszer várhatóan 2026 végétől lesz teljesen üzemképes.

Rama példát is hozott arra, miért is lesznek olyan jók ezek a mesterséges intelligencia alapú asszisztensek.

Ha például elmész kávézni, és elfelejtesz visszamenni dolgozni, ez a gyerek elmondja neked, mi történt, míg nem voltál a teremben, és azt is, kit kell visszatámadnod.

A miniszterelnök azt ígérte, ha ismét meghívják erre a konferenciára, akkor már a 83 gyerekkel együtt érkezik.

Az anya is még csak tíz hónapos, év elején üzemelték be a hagyományos albán népviseletet viselő virtuális asszisztenst, Diellát az e-Albania oldalon. Ősszel, az új kormány alakításakor a közbeszerzések döntéshozatalával és felügyeletével bízták meg, hogy az átlátható és korrupciómentes legyen ezentúl.

Albánia a világ első országa, amely hivatalosan is egy nem emberi minisztert nevezett ki, azóta főpolgármesternek is jelölnének egy másik MI-t.