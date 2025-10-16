Mesterséges intelligenciát jelölnek a tiranai polgármester-választáson

Három albán informatikus azt mondja, hogy egy mesterséges intelligenciával működő „jelöltet” indítanak a közelgő fővárosi polgármester-választáson.

Az ötlet azután született meg bennük, hogy Edi Rama miniszterelnök egy mesterséges intelligencia által generált digitális asszisztenst, Diellát (Napsugárat) nevezte ki miniszternek, aki online szolgáltatásokat nyújt a lakosoknak az állami e-Albánia portálon keresztül.

A projekt mögött egy nagy szakértői csapat áll, akik különböző területekről – technológia, városrendezés, környezetvédelem, közlekedés, gazdaság, igazságszolgáltatás és közszolgáltatások – érkeztek, és úgy vélik, hogy Tirana városának új megközelítésre van szüksége, amely az átláthatóságon, a hatékonyságon és az elszámoltathatóságon alapul

– írta Denisa Kele, Tomi Kallanxhi és Besmir Semanaj informatikai szakértők egy Facebook-bejegyzésben, és állítják, nem Diella kigúnyolása a céljuk TirANA-val. Ugyanakkor abban jobbak, hogy a kódja TirANA-nak nyilvános, így bárki ellenőrizheti, hogyan épül fel.

Ez példa arra, hogy milyennek kellett volna lennie Diellának, ahol a kód ismeretlen, a források nem átláthatók, és a folyamat zárt.

Az egyelőre kérdéses, hogy el lehet-e indítani a választáson egy nem valós személyt, megkeresték vele a választási bizottságot, de egyelőre nem kaptak választ. A hatóság ugyanakkor azt mondja, ők még nem kaptak hivatalos megkeresést.

„Jogilag csak azokat az albán állampolgárokat illeti meg a jog, hogy jelöltként regisztráljanak a választásokon, akik megfelelnek az alkotmányban és a választási törvénykönyvben foglalt kritériumoknak” – közölte a Központi Választási Bizottság.

Az se világos egyelőre, mikor lesz választás, mivel a megbuktatott volt polgármester, Erion Veliaj – aki jelenleg őrizetben van korrupciós vádakkal várva a tárgyalására – jogi kifogást emelt az ügyben. Az alkotmánybíróság várhatóan október 31-én dönt az ügyben.

Rama miniszterelnök világszerte a címlapokra került, amikor bejelentette, hogy miniszteri portfóliót bíz a mesterséges intelligencia által generált digitális asszisztensre, Diellára, aki a – széles körben a korrupció melegágyának tartott – közbeszerzésekért lett felelős. Rama azt állítja, hogy ez csökkenteni fogja a korrupciót, a nepotizmust és az összeférhetetlenséget a közbeszerzési eljárásokban.

Az ellenzék szerint Diella, akit az albán elnök elismert miniszternek, noha jogilag kérdéses ez a megoldás, azt mondja, csak egy füstfüggöny, hogy eltakarják a kormány gyatra teljesítményt. Rama negyedik ciklusára lett megszavazva májusban, ami Albánia történetében egyedülálló.