Bárdosi Sándor főtörzsőrmester lett

Januárban lapunk is hírül adta, hogy Bárdosi Sándor 48 évesen tartalékos katona lett. Az olimpiai ezüstérmes birkózó azóta megkapta a főtörzsőrmesteri rendfokozatot – derült ki a Mokka mai adásából, amelyben Bárdosi harmadmagával vendégeskedett.

Amikor a műsorvezetők azt kérdezték, hogy miért csatlakozott a sereghez, a birkózó azt felelte: a gyerekeinek és azoknak a srácoknak szeretne jó példát mutatni, akik edzeni járnak hozzá.

Nagyon sok fiatal jár hozzám az edzőterembe, ráadásul meggyőződésem az, hogy a csellengésen és a kallódáson kívül, ha még a sport csak úgy felületesen is érdekli az adott embert, ez az út lehet egy életpálya

– mondta a műsorban Bárdosi.

