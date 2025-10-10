Dietz Gusztáv Bárdosi Sándorról: Gumicukorból van a gerince, szerintem van az a pénz, amiért melegpornót is vállalna

Péntek reggel lapunk is beszámolt arról, hogy Dietz Gusztáv egy a közösségi oldalára kitett posztban üzent Bárdosi Sándornak. Bejegyzésében a színész sérelmezte a birkózónak a Nyerő Párosban tanúsított viselkedését, reflektált továbbá arra, hogy Bárdosi a közelmúltban Digitális Polgári Körök-tag lett – és nagy valószínűséggel arra is, hogy Bárdosi nemrég egy megafonos műsor vendégeként azt mondta, Magyar Péter számára nem egy kiválasztott ember, hanem:

Olyannyira senki, hogy nem is vagyok hajlandó beszélni róla. Nem tud érdekelni. Hisztérikus, nem normális, végtelenül hatalomvágyó, pénzsóvár

– fogalmazott a műsorban a birkózó.

Bejegyzésében Dietz azt is kijelentette, hogy egyszerűen bele akar verni párat Bárdosi fejébe, hátha észhez tér.

A történtek kapcsán most a Blikk kereste fel Bárdosi Sándort, aki szűkszavúan annyit mondott:

Nem hiszem, hogy nekem kommentálnom kellene ezt az egész jelenséget, Gusztit vagy az ő megnyilvánulásait. Nem haragszom sem rá, sem senkire.

A lap Dietz Gusztávot is elérte, aki úgy érzi, emberileg csalódott a birkózóban.

A Nyerő Páros elején még azt hittem, nagyot fogunk lépni egymás felé, de tévedtem. Amikor Zsuzsi [Laky Zsuzsi, a színész felesége – a szerk.] nézte vissza a műsort, szólt, hogy jöjjek és nézzem, mi folyik. Csak néztem, hogy amikor a feleségével visszavonulnak, hogy nyilvánul meg és hogy hogy konfrontálódik mindenkivel. Én is próbáltam vele, csak sosem állt bele. A podcast után csalódtam benne emberileg, de magamban is az emberismeretem miatt

– osztotta meg a portállal az egykori ketrecharcos, hozzátéve: nagyon reméli, hogy Bárdosi mégis meggondolja magát és kiáll ellene egy bokszmeccsen.

Sanyinak gumicukorból van a gerince. Szerintem van az a pénz, amiért melegpornót is vállalna. Többen megkerestek már a kiírásom után, hogy teret adjanak egy bokszmeccsnek köztünk és remélem, hogy lesz az a pénz, amiért elvállalja Sanyi. Lesz ideje felkészülni, mert én december végéig forgatok, utána viszont állok rendelkezésre, remélem, addigra megtalálja a tökeit. Valahol láttam, hogy azt mondta, nem bokszol velem, mert tíz éve megsérült a fejem, de megnyugtatom, hogy minden rendben, ráadásul edzésben vagyok, állok elébe bármikor

– szögezte le.