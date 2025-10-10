dietz gusztávbárdosi sándor
Élet-Stílus

Dietz Gusztáv Bárdosi Sándorról: Gumicukorból van a gerince, szerintem van az a pénz, amiért melegpornót is vállalna

admin Grósz Petra
2025. 10. 10. 15:57

Péntek reggel lapunk is beszámolt arról, hogy Dietz Gusztáv egy a közösségi oldalára kitett posztban üzent Bárdosi Sándornak. Bejegyzésében a színész sérelmezte a birkózónak a Nyerő Párosban tanúsított viselkedését, reflektált továbbá arra, hogy Bárdosi a közelmúltban Digitális Polgári Körök-tag lett – és nagy valószínűséggel arra is, hogy Bárdosi nemrég egy megafonos műsor vendégeként azt mondta, Magyar Péter számára nem egy kiválasztott ember, hanem:

Olyannyira senki, hogy nem is vagyok hajlandó beszélni róla. Nem tud érdekelni. Hisztérikus, nem normális, végtelenül hatalomvágyó, pénzsóvár

– fogalmazott a műsorban a birkózó.

Bejegyzésében Dietz azt is kijelentette, hogy egyszerűen bele akar verni párat Bárdosi fejébe, hátha észhez tér.

A történtek kapcsán most a Blikk kereste fel Bárdosi Sándort, aki szűkszavúan annyit mondott:

Nem hiszem, hogy nekem kommentálnom kellene ezt az egész jelenséget, Gusztit vagy az ő megnyilvánulásait. Nem haragszom sem rá, sem senkire.

A lap Dietz Gusztávot is elérte, aki úgy érzi, emberileg csalódott a birkózóban.

A Nyerő Páros elején még azt hittem, nagyot fogunk lépni egymás felé, de tévedtem. Amikor Zsuzsi [Laky Zsuzsi, a színész felesége –  a szerk.] nézte vissza a műsort, szólt, hogy jöjjek és nézzem, mi folyik. Csak néztem, hogy amikor a feleségével visszavonulnak, hogy nyilvánul meg és hogy hogy konfrontálódik mindenkivel. Én is próbáltam vele, csak sosem állt bele. A podcast után csalódtam benne emberileg, de magamban is az emberismeretem miatt

osztotta meg a portállal az egykori ketrecharcos, hozzátéve: nagyon reméli, hogy Bárdosi mégis meggondolja magát és kiáll ellene egy bokszmeccsen.

Sanyinak gumicukorból van a gerince. Szerintem van az a pénz, amiért melegpornót is vállalna. Többen megkerestek már a kiírásom után, hogy teret adjanak egy bokszmeccsnek köztünk és remélem, hogy lesz az a pénz, amiért elvállalja Sanyi. Lesz ideje felkészülni, mert én december végéig forgatok, utána viszont állok rendelkezésre, remélem, addigra megtalálja a tökeit. Valahol láttam, hogy azt mondta, nem bokszol velem, mert tíz éve megsérült a fejem, de megnyugtatom, hogy minden rendben, ráadásul edzésben vagyok, állok elébe bármikor

– szögezte le.

Kapcsolódó
Dietz Gusztáv üzent Bárdosinak: „Söndör! Tudom, beálltál digitális harcosnak, a propaganda csicskájának. Kérlek, lépj ki az árnyékodból!”
Nemrég a Megafon egyik műsorában kritizálta Magyar Pétert a volt olimpikon.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Eltűnt egy általános iskolás testvérpár Budapesten
Hegedűs Zsolt egy percet se adna Takács Péternek
Több mint egy év tagadás után ismerték el Lázárék, hogy bontják a komlói vasúti pályát
Katzenbach-gyilkosság: Években mérhető hosszabb fegyházbüntetést kért a fellebbviteli főügyészség Curtis testvérére és társaira
Utolsó pillanatban dobhatnak mentőövet a magyar autóiparnak
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik