Tápai Szabina követőit kérdezte, mihez kezdenek a nemzeti konzultációs levelükkel

2025. 10. 20. 15:59
Tápai Szabina a napokban a közösségi oldalán osztott meg egy videót, melyen az látható, hogy a postaládából magához veszi a nemzeti konzultációs levelét, majd miután kibontja a borítékot, arról kérdezi követőik, ők mihez kezdenek a kérdőivvel.

Sziasztok! Most én kérdezek tőletek, merthogy engem nagyon érdekel, hogy amikor érkezik egy ilyen leveletek, akkor mit csináltok vele? Kibontjátok vagy esetleg sem, elolvassátok vagy nem, visszapostázzátok esetleg vagy sem? Úgyhogy írjátok meg nekem kommentben, hogyha megérkezik a nemzeti konzultáció hozzátok, akkor ti mit kezdtek vele?

– kérdezte Tápai a #nemreklám címkével ellátott videóban.

Érdeklődésére bőven érkeztek is válaszok, Facebook-posztja alá cikkünk megjelenéséig közel 500 komment érkezett. A hozzászólók nagy része egyébként azt írta az egykori kézilabdázónak, hogy

széttépik, kibontás nélkül a kukába dobják, vagy éppen begyújtanak a kérdőívvel.

