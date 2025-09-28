nemzeti konzultációtársasági adóhidvéghi balázsmagyar péter
Nemzeti konzultáció: teljes a kérdéssor

Szajki Bálint / 24.hu
Farkas György
2025. 09. 28. 07:52
Szajki Bálint / 24.hu
A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára ismertette az utolsó kérdést.

Egyetért-e ön a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével? – közölte a kérdést a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány Facebook-oldalán közzétett videójában. Hidvéghi Balázs azt mondta: Magyarországon a legalacsonyabb a társasági adó az EU-ban. Az Orbán-kormány által bevezetett 9 százalékos kulcs 2010-ben még 19 százalék volt.

A kormány kiemelt célja a vállalkozások terheinek folyamatos csökkentése, a magyar cégek versenyképességének növelése. Az eredmény egyértelmű: beruházási rekordok, egymillió új munkahely, és rekord alacsony munkanélküliség.

Brüsszelben azonban azt akarják, hogy emeljük meg a vállalatok által fizetett adót, utalt a Tisza Párt állítólagos adóemelési terveire. Azt követelik, hogy a magyar kisvállalkozások is fizessék a nyugati-európai cégekhez hasonló, akár 30 százalékos társasági adót – tette hozzá a propagandatárca államtitkára.

Október 1-től indul egyébként a Tisza Párt Nemzet Hangja szavazása, szintén 5 kérdéssel. Magyar Péter korábban közölte: adócsökkentésről, nyugdíjemelésről, egymilliárd forint feletti vagyonadóról, a családi kedvezmények emeléséről és arról kérdezik meg az embereket, hogy  induljon-e független vizsgálat a gyermekbántalmazási ügyekben.

