Megasztár: Herceg Erika megmentette Curtis hazaküldött versenyzőjét

Szombat este került sor a Megasztár második középdöntőjére. A mestereknek nem volt könnyű dolguk, dönteniük kellett ugyanis, melyik három-három versenyzőjüket viszik tovább a jövő héten induló élő show-ba. A nézők számos drámai pillanatnak lehettek szemtanúi, ez hatványozottan igaz volt Frank Annamária Anami és Ádám Attila párbajára. Curtis ekkor Annamarinak szavazott bizalmat, mire Herceg Erika sírva fakadt. Bár a mesterek korábban is próbáltak helyet adni a csapatukban egy-egy zsűritársuk által hazaküldött versenyzőnek, erre nem kaptak lehetőséget. Herceg Erika azonban most igen, mivel

úgy döntött: fixen magával viszi Ádámot az élő show-ba.

Miután a többi zsűritag is rábólintott a dologra, az énekesnő Attila után ment, és megkérdezte tőle, elfogadja-e őt mesterének, amire a versenyző minden további nélkül igent mondott. Ezzel kiesettként Ádám Attila jutott be elsőként az élő showba.