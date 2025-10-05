brit királyi családvii. eduárdwindsorok a hátsó sorban
Szórakozás

A brit királyi ház legperverzebb tagja volt „Mocskos Bertie”, aki még egy sajátos szexbútort is terveztetett

24.hu
admin Grósz Petra
2025. 10. 05. 20:07
24.hu
Több tucat szeretőt tartott, láncdohányos és iszákos volt, anyja, Viktória királynő pedig őt tette felelőssé apja halála miatt, mégis az egyik legnépszerűbb angol királyként emlékeznek rá hazájában. A brit uralkodóház kevésbé szem előtt lévő, ám nagyon is izgalmas életet élő szereplőivel foglalkozó cikksorozatunk következő részében VII. Eduárd történetét elevenítjük fel.

Albert Eduárd herceg – aki koronázása után a VII. Eduárd nevet viselte – 1841 novemberében született Viktória királynő és férje, Albert herceg második gyerekeként. Nyolc testvére volt, családja és közeli barátai csak Bertie-nek szólították. A királyi pár legidősebb fiaként ő lett a brit trón örököse, így szülei már gyerekkorától kezde vaskézzel nevelték, hogy felkészítsék az uralkodásra. A fiatal Eduárd társaságkedvelő gyermek volt, ám emellett lázadó is, akinek nem volt ínyére a tanulás.

Walesi hercegként tizenkilenc éves korában hivatalos körútra indult Kanadába, majd James Buchanan elnök meghívására az Egyesült Államokba is ellátogatott. Ezzel ő lett az első brit trónörökös, aki átkelt az Atlanti-óceánon. Feszült gyerekkora után a tengerentúlon tett látogatása egy teljesen új világot nyitott meg a herceg számára, ami tetszett neki.

Hamarosan azonban jobban is megismerkedett legnagyobb szenvedélyével: a női nemmel.

Egy prostituált és „a teremtés szent rejtélyei”

A herceg katonai karriert remélt – több lovagi címet is kapott –, trónörökösként azonban ezt megtagadták tőle. Csupán egy rövid ideig szolgált a Grenadier Guards nevű brit gyalogezredben 1861-ben, ugyanabban az évben, amikor az oxfordi Christ Church főiskoláról átiratkozott egy cambridge-i egyetemre.

Print Collector / Heritage Images / Getty Images VII. Eduárd 1862-ben készült portréja.

Még akkor Írországba utazott, hogy harcászati alapismereteket sajátítson el. Több beszámoló szerint egy ott történt eset pecsételte meg később a viszonyát végérvényesen a szüleivel, főként Viktória királynővel. Jane Ridley történész VII. Eduárdról szóló kötetében azt írja,

néhány ír katonatiszt összehozta a herceget egy Nellie Clifden nevű prostituálttal.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés

Friss

Népszerű

Összes
Pornós sztorikkal haknizik hétvégenként Kovács Kovi István
Csacsogó kislányáról mutatott videót Rúzsa Magdi
Tóth Andi elsírta magát az X-Faktorban: családon belüli bántalmazásról énekelt a versenyző
X-Faktor: Majka Curtis véleménye felől érdeklődött annak háttérénekesénél, Széles Izánál
Semjén Zsolt: Tucatjával értekeznek arról, hogy kéne engem megölni
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik