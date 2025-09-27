Marokkói álomnyaralásnak indult – egy csapásra rémálom lett belőle

Egy marokkói nyaralásra induló brit turistát azért kellett kitoloncolniuk a hatóságoknak a Marrákes Menara nemzetközi repülőtéren, mert a repülőgépen felejtette az útlevelét, a Ryanair légiutas-kísérői pedig nem segítettek neki visszaszerezni az okmányt, pedig csak az ülése körül kellett volna egy kicsit szétnézniük.

A 22 éves Rebecca McCurry még júliusban utazott a skóciai Edinburgh-ból a népszerű nyaralóhelyre három barátjával, de csak most állt a történetével a nyilvánosság elé. A fiatal nő – akinek a rémálommá váló nyaralási élményeit a LADbible mutatta be – azt állítja, hogy nagyjából öt perccel a leszállás után tűnt fel neki, hogy az útlevelét a repülőn felejtette, és rögtön jelezte is a problémát a Ryanair munkatársainak, de nem engedték vissza a gépre, és megfelelő segítséget sem kapott tőlük.

A légiutas-kísérők ugyanis nem sokkal később visszatértek, és azt mondták neki, hogy „átkutatták a gépet”, de az útlevelét sajnos nem találták meg. A skóciai Lochgilpheadből származó fiatal nő krónikus fájdalmakkal küzd, és elmondása szerint a határőrség kihallgatása során többször is elájult.

Az ájulás azonban akkor sem lett volna váratlan reakció McCurry részéről, ha nem lennének panaszai az egészségére. Először ugyanis azt mondták neki, hogy akár öt napot is várnia kell majd, hogy visszarepülhessen Edinburgh-ba, miközben a gép, amiről nem sokkal korábban szállt le, még mindig a repülőtéren várakozott.

Végül, miután nem sikerült megtalálni az útlevelét, Rebeccát még aznap visszaküldték az Egyesült Királyságba. De nem Edinburgh-ba, ahonnan indult, és nem is Skóciába, hanem Angliába.

„Manchesterbe. Apám hat órát vezetett, hogy eljöjjön értem” – mesélte McCurry, akit azért is felháborítottak a történtek, mert az útlevele egyébként végig az ülése környékén volt.

A fiatal nő onnan tudja ezt, hogy egy ismerőse egészen véletlenül pont ugyanezzel a géppel repült vissza Skóciába, közvetlenül az útlevél elvesztése után, és ő a légiutas-kísérőkkel ellentétben meg is találta az okmányt McCurry ülésénél.

„Pontosan ott volt, ahol mondtam. Kértem, hogy csak tartsa magánál, de a Ryanair személyzete elvette tőle” – emlékezett vissza, majd azzal folytatta, hogy ezután több mint egy hónapig próbált kapcsolatba lépni velük, és végül neki kellett elmennie a reptérre, ahol 30 fontot – mai árfolyamon körülbelül 13 ezer forintot – kellett fizetnie, hogy visszakapja az útlevelét.

McCurry emellett azt is sérelmezi, hogy hiába próbálkozott vele, nem tudott sehol panaszt tenni az ügyben a Ryanairnél. „Bárhová is fordulsz panasszal, mindenhol zsákutcába jutsz. Próbáltam a chatbotokat, az email-címeket, mindent. Nem ismerek senkit, akinek sikerült elérnie a Ryanairt. Ha valakinek rossz tapasztalata van velük, akkor az ügyfél semmit sem tehet” – mondta.

Sok mindent elrontottak. Van egy protokoll – át kell vizsgálniuk a repülőgépet

– tette hozzá.

A fiatal nő azt állítja, hogy a kitoloncolás okozta trauma óta már nem is szeret repülni. „Összességében rendkívül idegesítő volt, és nagyon megijesztett a repülés. Nemrég felszálltam egy gépre, remélve, hogy szembenézek a félelmemmel. De rettegni kezdtem – folyton arra gondoltam, hogy ki fognak toloncolni” – fogalmazott.

A Ryanair szóvivője azt nyilatkozta az esetről, hogy a július 31-én felszálló, Edinburgh-ból Marrákesbe tartó egyik járatukon egy utas elvesztette az útlevelét, és ezért nem engedték be Marokkóba. A helyi hatóságok kérésére pedig még aznap visszaküldték az Egyesült Királyságba.

Hozzátette, hogy a légitársaság járatain utazó minden utasnak be kell mutatnia a célország által előírt megfelelő úti okmányokat, azonban az érvényes úti okmányok magánál tartása minden utas saját felelőssége.

Az esetben érintett utasnak a marrákesi repülőtérre érkezéskor be kellett volna mutatnia az útlevelét, amit nem tett meg, ezért helyesen tagadták meg tőle a belépést az országba.