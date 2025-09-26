Csak az nem látja Dakota Johnson melleit ebben a ruhában, aki becsukja a szemét

Dakota Johnson csütörtökön a Zürich-i Filmfesztiválon egy csipkés ruhában jelent meg, ami bár elfedte a testét, sokat nem takart belőle. A Page Six azt írja, a kék ruha márkája Gucci, a színésznő által viselt kiegészítők pedig a következők: egy pár gyémánt-zafír fülbevaló, egy gyémánt-smaragd-tanzanit gyűrű, valamint egy zafír-gyémánt gyűrű.

Johnson egyébként a fesztiválon karrierje elismeréseként Golden Eye Award díjat kapott.

Amúgy a színésznőtől nem szokatlan, hogy sokat mutató ruhát visel. Így tett például a Madame Web premierjén is: