Barbinek Paula közlekedési balesetet szenvedett a csütörtöki esőben

2025. 09. 25. 12:43
Barbinek Paula csütörtökön korlátozott ideig elérhető Instagram-történetében egy mentőautóban készült képet osztott meg, majd később a kórházból is posztolt, nyakmerevítőben. Hogy mi történt vele, azt édesanyja és Ázsia Expressz-béli csapattársa, Tallós Rita mondta el a Borsnak.

Paula motorral megcsúszott a vizes úton és elesett, de szerencsére nincs nagy baj. A térdét fájlalja, ezért jobbnak láttuk, ha mentőt hívunk, ami be is hozott minket a János Kórházba, de egyelőre mi sem tudunk többet. Szerencsére nincs ok aggodalomra, valószínűleg nem történt komoly sérülés

– árulta el lánya balesetéről a színésznő.

