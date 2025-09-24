Coldplay-es csókkamera-botrány: nem is volt szó szerelmi viszonyról

Nehéz volt pár hónapja elkerülni a nevezetes csókkamera-jelenetet a július 16-i, foxborói Coldplay koncertről, amin állítólag egy cég, az Astronomer vezérigazgatója és a vállalat HR-vezetője ölelkezik, majd ahogy látják, őket mutatja a kamera, szétugranak. A nő eltakarja az arcát, a férfi lebukva próbál elrejtőzni.

Most az a hír járja, nem is volt közöttük viszony, mint ahogy azt eddig mindenki gondolta. Sőt, a nő férje is ott volt állítólag a koncerten, randizott egy másik nővel.

A People magazin forrása azt állítja, nem volt szó megcsalásról, Kristin Cabot – bár a válókeresetet csak augusztusban adták be – már válófélben volt akkor férjétől, külön éltek, ahogy a férj is állítja. És noha Andy Byronról is eddig úgy lehetett tudni, van felesége, a forrás állítja, az ő esetében sincs szó házasságtörésről.

Kristin és Andy kiváló munkakapcsolatban, nagyszerű barátságban voltak. Nem volt köztük viszony. Nem volt helyénvaló megölelni a főnökét a koncerten, de teljes mértékben vállalja a felelősséget ezért. A botrány, a bukás, az állás elvesztése, mindez igazságtalan

– nyilatkozta a meg nem nevezett, Cabothoz közel álló forrás, aki arról is beszélt, egy baráti társasággal vett részt a kettő a koncerten, nem céges buli volt.

Az incidens után mindketten felmondtak az Astronomernél.

A nőt, akinek két gyereke van első házasságából (ahogy a férjének is), nagyon sok atrocitás ért, mikor a fiáért ment az iskolához, a kocsija elé álltak, mutogattak, kinevették, fotókat készítettek róla.

A hír kiszivárgását követő első három napban körülbelül 900 halálos fenyegetés érkezett a telefonjára

– állítja a lap forrása.

A lap arról is ír, olyannyira válófélben volt már a HR-igazgató és férje, Andrew Cabot, hogy a férfi is ott volt a Coldplay-koncerten, egy nővel randevúzott. Így tudja a Times is, amely arról ír, nem igazak azok a korábbi információk, hogy a férj a koncert idején Japánban tartózkodott.

A lap informátora azt mondta, Cabot nem „rejtőzködött”, nem tudta, miért állt félre, amikor viszontlátta magát a kivetítőn. Annyit tudott, hogy nem helyes, így viselkednie a főnökével, de nem volt szó megcsalásról, viszonyról.

A People-nek egyik fél, se Cabot, se Byron sem akart megszólalni.