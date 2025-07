Lemondott a Coldplay koncerten lebukott techvezér

Benyújtotta lemondását Andy Byron, az adatinfrastruktúrával foglalkozó Astronomer nevű tech cég vezérigazgatója, aki a napokban bukott le egy Coldplay koncerten, mikor a csókkamera azt mutatta, hogy a vállalata HR-osztályt vezető szeretőjét átölelve élvezi a műsort – írja a Sky News.

Coldplay’s Chris Martin accidentally exposes astronomer CEO Andy Byron having an affair with his HR chief Kristin Cabot. pic.twitter.com/GMa2g0EiK3 — Pop Crave (@PopCrave) July 17, 2025

Byron nős, feleségétől két gyermeke született, és a karjaiban levideózott beosztottja is férjes asszony. A rendkívül kínos eset egy TikTok-videónak hála pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát és a világsajtót. A nagy nyilvánosságot követően az Astronomer vizsgálatot indított, és fel is függesztette a vezérigazgatót, aki ezt követően nyújtotta be a lemondását, amit az igazgatótanács el is fogadott.