A csókkamerás botrány még abban is szorongást kelthet, aki nem a szeretőjével megy koncertre

A Coldplay-koncert csókkamerája nemcsak két hűtlen embert buktatott le, de megadta az internet új virális szenzációját, amely nem akar csitulni. Lehet nevetni, szörnyűlködni és halálosan unni is a sztorit, a bulvárvonalon túl azonban komoly aggályokat vet fel a csókkamera bevetése: a jegyvásárlással önkéntelenül is hozzájárulunk ahhoz, hogy a képmásunk előbb a kivetítőn, majd a TikTokon landoljon? Ennek eldöntésében ügyvédi segítséget is kértünk, és a válasz nem túl biztató.

A hónap, mit hónap, az év megcsalási botrányával vélhetően csak az nem szembesült, aki egy kő alatt élt az elmúlt egy hétben: nagyon nehéz úgy görgetni a közösségi felületeken, hogy egy percen belül ne jöjjön szembe mém, videó, reklám, kéretlen értekezés vagy újságcikk arról, hogy az Astronomer techcég házas vezérigazgatója a szintén házas HR-vezetővel romantikázott egy bostoni Coldplay-koncerten. Ez vélhetően senkit nem érdekelt volna különösebben, ha a koncerten a tömeget pásztázó, csókra buzdító ún. csókkamera (kiss cam) nem szúrja ki őket, ők pedig a tetten ért bűnösök pánikjával nem vetődtek volna ki a képből, esetleg Chris Martin frontember nem jegyzi meg, hogy vagy szeretőket láthattak, vagy csak nagyon szégyenlős embereket. A többi immár mémtörténelem: pillanatok alatt kiderült, hogy a techvezér Andy Byron a szeretőjével, Kristin Cabottal látható a felvételen. A lavina talán enyhe kifejezés arra, ami átvitt értelemben következett: Byront előbb felfüggesztették, majd lemondott, felesége már törölte is férje nevét a sajátjából a közösségi oldalain, a történet pedig önálló életre kelt: a világ csókkameráin mindenki ezt a jelenetet parodizálja, játék született belőle, boldog-boldogtalan kreálja újra a jelenetet – köztük a Csillag születik zsűrije is –, a Ryanair pedig természetesen rárepült a témára, és sorsközösséget talált a Coldplay-jel, miszerint mindketten párokat választanak szét. Hogy etikai szempontból mennyire van rendben, hogy egy világ csámcsog két hűtlen vezetőn, azt nem e cikk fogja eldönteni, ám az ügy sokkal komolyabb, a nyilvánosságot is érintő dilemmákra mutat rá: mennyire van rendben, hogy egy intim pillanat előbb a kivetítőn, majd rövid úton a közösségi médiában landol? Mennyire van jogunk rendelkezni a saját magunk képmásáról, ha egy koncertre megyünk? Sért-e ez személyiségi jogokat, és tehetünk bármit az ellen, hogy ezt elkerüljük?