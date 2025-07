“Ő az anyám!” – emlékezetes csókkamera-balesetek a Coldplay-koncerten túl

Mára talán a fél világ megismerhette Andy Byront, az Astronomer vezérigazgatóját és a cég HR-vezetőjét, Kristin Cabot-ot, akik titokban elmentek egy Coldplay-koncertre, de pechjükre felvette őket a csókkamera. Azt nem tudni, milyen következménye lesz a lelepleződésnek, de tény, hogy kevesekkel szúrt ki annyira a csókkamera, mint velük. Vicces szituációkból viszont bőven akad, íme négy emlékezetes csókkamera-baleset, amit igazából senki sem bánt meg.

„Ő a húgom”

2014 február 14-én, azaz Valetin napont történt meg az egyik leghíresebb csókkamera-momentum. Adam Martin, a Minnesota Golden Gophers jégkorongcsapatának egyik mérkőzésére ment ki Michiganben, ahova magával vitte a húgát is. Amikor tudatosult benne, hogy Valentin-napon lesz a mérkőzés, elkészített egy táblát, amire azt írta, hogy „Ő a húgom”, hátha őt is csókkamera-baleset éri. És így is lett, a kamera elkapta őket, Martin pedig felmutathatta a táblát, és így felmentést is kapott a csók alól, ahogy azt a videót megtekintő több millió ember is láthatta.

Még a sör árán is

2015 májusában az Atlanta Hawks és a Washington Wizards játszott a tengerentúli profi kosárlabda-bajnokság (NBA) rájátszásában, a párharc egyik mérkőzésén elkapott a csókkamera egy párt a játékmegszakítás közben. Nő annyira megörült a váratlan szerencsének, hogy még a sörét is eldobta, aminek az alattuk ülők itták meg a levét.

„Ő az anyám”

2017 áprilisában a Milwaukee Bucks‏ kosárcsapat haza meccsén történt egy emlékezetes eset. Az egyik szurkoló az édesanyjával ment meccsre, és persze, hogy megtalálta őket a csókkamera. A férfi rázta a fejét és a mellette ülő anyjára mutatott, miközben azt mondta: „ő az anyám”. A videó részben a nő reakciója miatt is nagyot futott, aki undorral teli arccal konstatálta fia szavait.

Kétszer is lebukott

Volt, aki inkább túltolta zavarában a csókkamerás szereplést. 2024 novemberében egy New York Knicks-Chicago Bulls kosárlabda-mérkőzésen a hazaiak egyik szurkolója és barátnője észrevették, hogy kiszúrta őket a kamera. Elkezdtek közeledni egymás felé, a nő hajlott volna a csókra, de a férfi meglepte, megfogta a fejét és lenyomta az ölébe, mintha… Némi meglepetése később mindketten jót nevettek a váratlan fordulaton.

The Kiss Cam at the Knicks game was wild 😂 pic.twitter.com/Rwjo08ZGpk — Mark Jackson’s Burner (@casualtakeking) November 14, 2024

Azért nem árt felidézni Byronék esetetét, íme még egyszer a legendás felvétel: