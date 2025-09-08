astronomercoldplaykristin cabot
Válik férjétől az Astronomer egykori HR-vezetője, aki egy Coldplay-koncerten bukott le a cég vezérigazgatójával

Júliusban lapunk is beszámolt minden idők egyik legkínosabb csókkamera-incidenséről: Andy Byron, az adatinfrastruktúrával foglalkozó Astronomer nevű techcég vezérigazgatója egy bostoni Coldplay-koncerten bukott le a szeretőjével, a vállalat humánerőforrás-vezetőjével, Kristin Cabottal. Épp egymást ölelték, amikor a csókkamera rájuk szegeződött, miután pedig meglátták magukat a képernyőn, gyorsan szétugrottak. Minderről felvétel is készült, amely elsőként a TikTokra került fel, majd vírusként kezdett el terjedni a neten. Az esetet követően az Astronomer vizsgálatot indított, és felfüggesztette a vezérigazgatót, aki nem sokkal később lemondott posztjáról, majd a HR-vezető is felmondott a cégnél.

A Daily Mail a napokban adta hírül, hogy a birtokukba került dokumentumok szerint Kristin Cabot augusztus 13-án – közel egy hónappal a csókkamerás incidens után – válókeresetet nyújtott be. A hírrel kapcsolatban egyelőre sem az egykori HR-vezető, sem a férje, Andrew Cabot nem nyilatkoztak – derült ki a Us Weekly szemléjéből.

