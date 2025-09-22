sztárboxrtlvadon janinoé viktor
Sztárbox: Vadon Jani ezúttal a Tankcsapda és Sidi kapcsán ejtett el egy nagyobb beszólást

RTL
admin Besenyei Balázs
2025. 09. 22. 14:49
RTL

Vasárnap a Sztárboxban összecsapott Sidlovics Gábor, a Tankcsapda egykori tagja és Noé Viktor színész. Azzal nem lehet vádolni őket, hogy a műsor történetének leglátványosabb találkozóját összehozták, hiszen több volt a szabálytalan megmozdulás a ringben, mint a tiszta boksz. Mindenesetre Noé győzött, ráadásul úgy, hogy már a bevonulásnál megsérült.

A meccs közben a két kommentátor, Vadon Jani és Kovács Kokó István között lezajlott egy humoros párbeszéd, ahol Vadon megint eleresztett egy beszólást.

Vadon: Kecsesek, mint két kettlebell.

Kokó: De nézd meg, hogy mosolyog az egykori tankcsapdás!

Vadon: Hát, talán épp ezért, mert már nincs ott…

Vadon legutóbb sem fogta vissza magát:

