Sztárbox: Vadon Jani ezúttal a Tankcsapda és Sidi kapcsán ejtett el egy nagyobb beszólást

Vasárnap a Sztárboxban összecsapott Sidlovics Gábor, a Tankcsapda egykori tagja és Noé Viktor színész. Azzal nem lehet vádolni őket, hogy a műsor történetének leglátványosabb találkozóját összehozták, hiszen több volt a szabálytalan megmozdulás a ringben, mint a tiszta boksz. Mindenesetre Noé győzött, ráadásul úgy, hogy már a bevonulásnál megsérült.

A meccs közben a két kommentátor, Vadon Jani és Kovács Kokó István között lezajlott egy humoros párbeszéd, ahol Vadon megint eleresztett egy beszólást.

Vadon: Kecsesek, mint két kettlebell. Kokó: De nézd meg, hogy mosolyog az egykori tankcsapdás! Vadon: Hát, talán épp ezért, mert már nincs ott…

