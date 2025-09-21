aliz hercegnőbrit királyi családfülöp hercegii. erzsébet királynő
Szórakozás

Jézussal „flörtölt”, Freud kísérletezett rajta, és még egy Gestapo-tisztet is megregulázott – filmre kívánkozik Erzsébet királynő anyósának élete

24.hu
admin Besenyei Balázs
2025. 09. 21. 20:09
24.hu
Siketen született, egy görög herceghez ment feleségül, a második világháború és a mentális problémái miatt sohasem lehetett normális élete a családja körében. A brit uralkodóház kevésbé szem előtt lévő, ám nagyon is izgalmas életet élő szereplőivel foglalkozó cikksorozatunk következő részében Fülöp herceg édesanyjának sajátos életútját elevenítjük fel.

Aliz Battenberg 1885. február 25-én látta meg a napvilágot a Windsor-kastély falain belül brit nemesi család sarjaként. Születése óta siket volt, de a több nyelven beszélő arisztokrata családban ez sem számított akadálynak ahhoz, hogy a hercegnőből is világpolgárt faragjanak, már ami a nyelvtudást illeti. Hamar megtanult szájról olvasni az anyanyelvén, majd később németül, angolul, franciául és görögül is.

A gyerekkorát az Egyesült Királyságban és Németországban töltötte, apja a Brit Királyi Haditengerészet tagjaként Európa más városaiban is járt, ahová vele tartott a családja. A hercegnő hamar a brit társasági élet középpontjában találta magát, ő volt a koszorúslány György yorki herceg és Mária tecki hercegnő esküvőjén.

Hulton Archive / Getty Images 1910 körüli portré a hercegnőről.

Mindössze tizenhét éves volt, amikor menthetetlenül beleszeretett egy másik arisztokrata fiatalba: 1902-ben VII. Eduárd koronázására meghívták az akkori görög uralkodót is, aki persze a családjával érkezett a jeles napra. Aliz hercegnő és András görög királyi herceg ekkor találkoztak először. Alig egy évvel később már összeházasodtak Németországban, és ahogy a New York Times írja, a lagzit bejelentő hivatalos dokumentum szerint

