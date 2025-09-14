az árulók - gyilkosság a kastélybanaz árulók - gyilkosság a kastélyban 2025krimi-realityrtl
Teljessé vált az Árulók – Gyilkosság a kastélyban celebcsapata

2025. 09. 14. 13:54
Nyilvánosságra hozta az RTL a csatornán szeptember 29-én induló Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban új évadának teljes szereplőgárdáját. Már korábban beszámoltunk róla, hogy a harmadik celebcsapat tagja lesz többek között:

  • Ács Fruzsina humorista, pszichológus,
  • Anger Zsolt színész, rendező,
  • Ceglédi Zoltán politikai elemző,
  • Hajdú Péter producer, műsorvezető,
  • Józan László színész,
  • Sárközi Ákos séf,
  • Schoblocher Barbara énekesnő,
  • Szinetár Dóra színésznő,
  • Torghelle Sándor volt válogatott labdarúgó,
  • Veiszer Alinda riporter,
  • és Wolf Kati énekesnő.

A csatorna vasárnap közzétette a még hiányzó celebeneveket. Eszerint szintén játékos lesz:

  • Fábián Anita színésznő,
  • Hajnóczy Soma világbajnok bűvész,
  • Kádár L. Gellért színész,
  • Kiss László csillagász, akadémikus,
  • Kiss Virág fitneszvilágbajnok,
  • Korom Gábor kutyatréner,
  • Krizsó Szilvia kommunikációs tréner,
  • dr. Mészáros Nóra műsorvezető,
  • Mihalik Enikő divatmodell,
  • Péterfy Bori színész, énekes,
  • Puskás-Dallos Péter előadóművész, műsorvezető,
  • dr. Török Ádám humorista
  • és Trill Beatrix színésznő.

Továbbra sem tudni azonban, hogy ki lesz a játékmester. Az előző szériákat Árpa Attila celebrálta, ám ő feltehetőleg épp a Nyerő Páros forgatásán szerepelt, amikor az Árulókat is rögzítették. Mindenesetre az alábbi videóajánlóban feltűnik Sváby András, aki korábban már kétszer is szerepelt a műsorban, így ezúttal minden bizonnyal ő mozgatja majd a szálakat a játékban. Már csak azért is ez a legvalószínűbb forgatókönyv, mert az idén 24 celeb költözik be a kastély szobáiba, és az immár teljessé vált névsorban nem szerepel Sváby neve.

Az viszont egészen biztos, hogy ezúttal is 20 millió forintos fődíj várja a krimi-reality idei évadának 24 játékosát.

Mint ismert, a játékban az ártatlanok legfőbb feladata, hogy gyilkost fogjanak: kiismerjék a ravasz játékosokat, gyanúsítsanak, szembesítsenek, majd száműzzék őket a kerekasztal szertartáson. Az ártatlanok csak akkor nyerhetnek, ha minden árulót lelepleznek. Ha csak egy árulónak is sikerül a játék végéig elrejtenie gyilkos kilétét, akkor az övé a győzelem és az ezzel járó pénznyeremény. Ha az ártatlanok ügyesen nyomoztak, úgy ők osztozhatnak az akár 20 millió forintos fődíjon.

TÉVÉMŰSOROK

