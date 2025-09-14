Teljessé vált az Árulók – Gyilkosság a kastélyban celebcsapata

Nyilvánosságra hozta az RTL a csatornán szeptember 29-én induló Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban új évadának teljes szereplőgárdáját. Már korábban beszámoltunk róla, hogy a harmadik celebcsapat tagja lesz többek között:

Ács Fruzsina humorista, pszichológus,

humorista, pszichológus, Anger Zsolt színész, rendező,

színész, rendező, Ceglédi Zoltán politikai elemző,

politikai elemző, Hajdú Péter producer, műsorvezető,

producer, műsorvezető, Józan László színész,

színész, Sárközi Ákos séf,

séf, Schoblocher Barbara énekesnő,

énekesnő, Szinetár Dóra színésznő,

színésznő, Torghelle Sándor volt válogatott labdarúgó,

volt válogatott labdarúgó, Veiszer Alinda riporter,

riporter, és Wolf Kati énekesnő.

A csatorna vasárnap közzétette a még hiányzó celebeneveket. Eszerint szintén játékos lesz:

Fábián Anita színésznő,

színésznő, Hajnóczy Soma világbajnok bűvész,

világbajnok bűvész, Kádár L. Gellért színész,

színész, Kiss László csillagász , akadémikus,

, akadémikus, Kiss Virág fitneszvilágbajnok,

fitneszvilágbajnok, Korom Gábor kutyatréner,

kutyatréner, Krizsó Szilvia kommunikációs tréner,

kommunikációs tréner, dr. Mészáros Nóra műsorvezető,

műsorvezető, Mihalik Enikő divatmodell,

divatmodell, Péterfy Bori színész , énekes,

, énekes, Puskás-Dallos Péter előadóművész, műsorvezető,

előadóművész, műsorvezető, dr. Török Ádám humorista

humorista és Trill Beatrix színésznő.

Továbbra sem tudni azonban, hogy ki lesz a játékmester. Az előző szériákat Árpa Attila celebrálta, ám ő feltehetőleg épp a Nyerő Páros forgatásán szerepelt, amikor az Árulókat is rögzítették. Mindenesetre az alábbi videóajánlóban feltűnik Sváby András, aki korábban már kétszer is szerepelt a műsorban, így ezúttal minden bizonnyal ő mozgatja majd a szálakat a játékban. Már csak azért is ez a legvalószínűbb forgatókönyv, mert az idén 24 celeb költözik be a kastély szobáiba, és az immár teljessé vált névsorban nem szerepel Sváby neve.

Az viszont egészen biztos, hogy ezúttal is 20 millió forintos fődíj várja a krimi-reality idei évadának 24 játékosát.

Mint ismert, a játékban az ártatlanok legfőbb feladata, hogy gyilkost fogjanak: kiismerjék a ravasz játékosokat, gyanúsítsanak, szembesítsenek, majd száműzzék őket a kerekasztal szertartáson. Az ártatlanok csak akkor nyerhetnek, ha minden árulót lelepleznek. Ha csak egy árulónak is sikerül a játék végéig elrejtenie gyilkos kilétét, akkor az övé a győzelem és az ezzel járó pénznyeremény. Ha az ártatlanok ügyesen nyomoztak, úgy ők osztozhatnak az akár 20 millió forintos fődíjon.