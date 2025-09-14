Teljessé vált az Árulók – Gyilkosság a kastélyban celebcsapata

Nyilvánosságra hozta az RTL a csatornán szeptember 29-én induló Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban új évadának teljes szereplőgárdáját. Már korábban beszámoltunk róla, hogy a harmadik celebcsapat tagja lesz többek között:
- Ács Fruzsina humorista, pszichológus,
- Anger Zsolt színész, rendező,
- Ceglédi Zoltán politikai elemző,
- Hajdú Péter producer, műsorvezető,
- Józan László színész,
- Sárközi Ákos séf,
- Schoblocher Barbara énekesnő,
- Szinetár Dóra színésznő,
- Torghelle Sándor volt válogatott labdarúgó,
- Veiszer Alinda riporter,
- és Wolf Kati énekesnő.
A csatorna vasárnap közzétette a még hiányzó celebeneveket. Eszerint szintén játékos lesz:
- Fábián Anita színésznő,
- Hajnóczy Soma világbajnok bűvész,
- Kádár L. Gellért színész,
- Kiss László csillagász, akadémikus,
- Kiss Virág fitneszvilágbajnok,
- Korom Gábor kutyatréner,
- Krizsó Szilvia kommunikációs tréner,
- dr. Mészáros Nóra műsorvezető,
- Mihalik Enikő divatmodell,
- Péterfy Bori színész, énekes,
- Puskás-Dallos Péter előadóművész, műsorvezető,
- dr. Török Ádám humorista
- és Trill Beatrix színésznő.
Továbbra sem tudni azonban, hogy ki lesz a játékmester. Az előző szériákat Árpa Attila celebrálta, ám ő feltehetőleg épp a Nyerő Páros forgatásán szerepelt, amikor az Árulókat is rögzítették. Mindenesetre az alábbi videóajánlóban feltűnik Sváby András, aki korábban már kétszer is szerepelt a műsorban, így ezúttal minden bizonnyal ő mozgatja majd a szálakat a játékban. Már csak azért is ez a legvalószínűbb forgatókönyv, mert az idén 24 celeb költözik be a kastély szobáiba, és az immár teljessé vált névsorban nem szerepel Sváby neve.
Az viszont egészen biztos, hogy ezúttal is 20 millió forintos fődíj várja a krimi-reality idei évadának 24 játékosát.
Mint ismert, a játékban az ártatlanok legfőbb feladata, hogy gyilkost fogjanak: kiismerjék a ravasz játékosokat, gyanúsítsanak, szembesítsenek, majd száműzzék őket a kerekasztal szertartáson. Az ártatlanok csak akkor nyerhetnek, ha minden árulót lelepleznek. Ha csak egy árulónak is sikerül a játék végéig elrejtenie gyilkos kilétét, akkor az övé a győzelem és az ezzel járó pénznyeremény. Ha az ártatlanok ügyesen nyomoztak, úgy ők osztozhatnak az akár 20 millió forintos fődíjon.