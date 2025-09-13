József gazda ismét feltűnik a Házasodna a gazdában

A Házasodna a gazda két korábbi évadában keresett magának feleséget József gazda, de egyik alkalommal sem járt sikerrel. Aztán mégis rátalált a szerelem, úgy volt, hogy huszonéves barűátnőjével idén összeházasodnak, de az esküvő végül dugába dőlt a menyasszony szüleinek közbelépése miatt.

József gazda most újra szerepelni fog a Házasodna a gazdában, de ezúttal nem párkeresés céljából. Az RTL által közzétett adásrészletből kiderül, hogy Gyuri gazda fordul hozzá tanácsért azt illetően, melyik lányt küldje haza. A szamócatermesztő döbbenten hallgatta végig, Gyuri miket csinált a lányokkal.