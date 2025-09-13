józsef gazdaházasodna a gazda
József gazda ismét feltűnik a Házasodna a gazdában

RTL
admin Csontos Kata
2025. 09. 13. 10:13
RTL

A Házasodna a gazda két korábbi évadában keresett magának feleséget József gazda, de egyik alkalommal sem járt sikerrel. Aztán mégis rátalált a szerelem, úgy volt, hogy huszonéves barűátnőjével idén összeházasodnak, de az esküvő végül dugába dőlt a menyasszony szüleinek közbelépése miatt.

József gazda most újra szerepelni fog a Házasodna a gazdában, de ezúttal nem párkeresés céljából. Az RTL által közzétett adásrészletből kiderül, hogy Gyuri gazda fordul hozzá tanácsért azt illetően, melyik lányt küldje haza. A szamócatermesztő döbbenten hallgatta végig, Gyuri miket csinált a lányokkal.

Megdöbbentő volt számomra… Oké, hogy egy lánnyal csókolózik Gyuri, na de hogy mindhárommal? És ezt hatalmas, széles mosollyal, vigyorral adja elő. Őrület ez a gyerek! Most akkor mi a bánat lesz, ha elvarázsolta mind a három száj? Nem lennék a helyében, megmondom őszintén.

