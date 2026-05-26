Rubint Réka: Kezdődött az új kemoterápia, ma az onkológián kezdtem

A rákkal küzdő Rubint Réka arról posztolt a közösségi oldalán, hogy Montenegróban járt a családjával, ami igazi felüdülés volt számára.

Az elmúlt napok ismét rengeteget adtak számomra energetikailag! Az a határtalan szeretet, ami körbevett, a tenger, a naplemente, az isteni saláták és tengeri ételek, a csodás meditációk, edzések és a rengeteg pihenés mind-mind a szívemig hatolva töltötték a testemet és a lelkemet. Szükségem volt rá, hiszen holnap reggel ismét az onkológián kezdek, vizsgálatok várnak rám, majd kezdődik az új kemókezelés.

Hozzáteszi: vár még rá a jövőben egy kisebb műtéti beavatkozás is, de nem fogja feladni.