Mégsem házasodik össze József gazda és 21 éves barátnője: közbeléptek a szülők

A Házasodna a gazda című realityben megismert József gazda párra talált: egy huszonegy éves egyetemista lányt jegyzett el, akit Patríciának hívnak. A neten ismerkedtek meg, és nagyon hamar egymásba zúgtak. Harminchat év korkülönbség van kettejük közt.

Már megvolt az eljegyzés is köztük, a lagzit augusztus legvégére tűzték ki, ám dugába dőlt.

A szülők nem támogatták a kapcsolatunkat, főleg az anyukája, és történt valami, amit magam sem tudok megemészteni. Júliusban Patríciának még volt egy vizsgája, ami nem sikerült, ezért Debrecenben maradt, majd visszajött hozzám, aztán egyszerűen elvitte az édesanyja. Nem értettem, mi történik, minden dugába dőlt… Azzal a kérdéssel ment el, hogy visszafogadom-e, mondtam neki, el sem engedlek, lezsibbadtam teljesen. Úgy nevelték a szülei, hogy ki tudják rántani alóla a szőnyeget. Ő még nem tud megállni a saját lábán, bizonytalan

– mesélte a Blikknek a gazda.